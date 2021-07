Ricordate la tragica storia di Cindy Vela a Vite al Limite? La donna è stata costretta a lasciare il programma: l’incredibile dramma del passato.

È stata una delle protagoniste indiscusse di Vite al Limite, Cindy Vela. Entrata a far parte del programma nel corso della sua nona edizione, la donna ha saputo catturare l’attenzione del pubblico per la sua tragica storia. Al momento del suo ingresso nella clinica del dottor Nowzaradan, infatti, la donna aveva un peso di circa 300 kg. Alle spalle, però, aveva un passato piuttosto drammatico. E che è proprio per questo motivo che, purtroppo, ha trovato nel cibo il suo unico sfogo.

Poco più che quarantenne e con un peso che raggiungeva i 300 kg, Cindy Vela ha deciso di rivolgersi a ‘Vite al Limite’ per riprendere in mano la sua vita. La donna, stando a quanto si legge dal web, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. E quando lo faceva, purtroppo, non resisteva più di tanto. Com’è arrivata a toccare questo peso? Ebbene: come dicevamo precedentemente, la sua storia è piuttosto drammatica. Scopriamone tutti i dettagli.

Cindy di Vite al Limite, il tragico passato: incredibile dramma, cos’è successo

Con un peso che toccava ben i 300 kg, Cindy Vela è stata una delle protagoniste indiscusse di ‘Vite al Limite’. La donna, infatti, ha chiesto l’aiuto del dottor Nowzaradan per rimettersi in forma. E riprendere in mano la sua vita. Ci sarà riuscita?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, alla sola età di 8 anni, Cindy sia stata vittima di una violenza da parte di una persona vicina alla sua famiglia. E questo evento, com’è giusto che sia, l’abbia fortemente traumatizzata. Tanto è vero che, già a 10 anni, si legge che la donna pesava ben 60 kg. Ma non è affatto finita qui. A darle, purtroppo, il colpo di grazia, è stata la separazione dei suoi genitori. E un incidente che l’ha costretta, purtroppo, a restare immobile a letto. Insomma, un passato piuttosto tragico, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, l’ha fortemente segnata.

Com’è stato, però, il percorso di Cindy a Vite al limite? Purtroppo, non positivo. La donna, infatti, è riuscita a dimagrire soltanto 20 kg. Ed è stata costretta ad abbandonare il programma. Tuttora, infatti, non sappiamo com’è diventata. Seppure attiva su Instagrm, non si hanno foto sulla sua trasformazione.

Vi ricordate di Cindy Vela a ‘Vite al limite’?