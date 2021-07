Antonella Elia, annuncio incredibile: è successo in queste ore, la notizia spiazza

Annuncio incredibile di Antonella Elia, è successo proprio in queste ore: la notizia ha letteralmente spiazzato i suoi fan

Antonella Elia è un personaggio iconico della televisione italiana. La showgirl ha esordito negli anni novanta come valletta nel programma La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio condotto da Corrado. Il successo, però, arriva accanto a Paolo Bonolis in Bulli e Pupe e accanto a Mike Bongiorno ne La ruota della fortuna.

La donna è tornata poi in televisione negli anni duemila, partecipando a svariati reality show, tra cui spicca l’Isola dei famosi (per due volte, di cui una vincitrice), Pechino Express e Tale e Quale Show.

Di recente, invece, è stata prima concorrente del GF VIP e poi opinionista insieme a Pupo. Ha partecipato anche a Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane.

Antonella Elia, annuncio incredibile: la notizia spiazza i fan

La Elia è stata una delle protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver animato la casa più spiata d’Italia con il suo ‘caratterino’, la donna è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista del reality show di Canale 5. La Elia ha formato una coppia collaudata con Pupo. Per la prossima edizione, però, pare che Signorini non voglia puntare nuovamente su di loro.

Per la Elia dunque ci sarà un nuovo stop dalla televisione? Assolutamente no. La donna ha infatti annunciato sul suo profilo social un nuovo progetto in arrivo. “Sto registrando un programma bellissimo di cui ancora purtroppo non vi posso parlare” – ha scritto la Elia su Instagram – “ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi”.

Non sappiamo quale sia il programma in cui sarà impegnata la Elia e soprattutto con quale rete. Possiamo solo farle un grandissimo in bocca al lupo.