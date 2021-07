Chiara Ferragni, i suoi sandali con le piume hanno fatto impazzire il web: il prezzo è da capogiro, scopriamo i dettagli del suo look.

Di influencer, attualmente, ce ne sono tantissime in giro sul web, ma tra le italiane la regina indiscussa è solo lei. Con ben 24 milioni e 300 mila followers, Chiara Ferragni è una vera e propria star su Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana in famiglia. Dall’amore col marito Fedez, la bellissima influencer ha dato alla luce due bambini, Leone e Vittoria: i fan sono letteralmente innamorati dei Ferragnez! E dei look della splendida Chiara. Difficilmente i suoi outfit passano inosservati…ed è successo anche qualche ora fa!

L’influencer ha condiviso alcune foto della cena con vista meravigliosa di ieri sera, al Borgo Egnazia. Ma a colpire tutti, oltre alla location, sono state le scarpe indossate da Chiara. Sandali rosa con piume: nei commenti al post in tanti hanno parlato delle notevoli calzature! Curiosi di sapere di più e soprattutto quanto costano? Vi sveliamo tutto!

Chiara Ferragni, i suoi sandali con le piume non passano inosservati: ecco quanto costano

Ammettetelo, anche voi avete notato i sandali indossati da Chiara Ferragni la scorsa sera. Il look pink della giovane influencer ha colpito tutti e sono stati proprio i sandali rosa con le piume ad attirare l’attenzione dei fan della moglie di Fedez. In tanti tra i commenti hanno chiesto informazioni sulle scarpe: sapete quanto costano?

A fornire tutte le informazioni è stata la sempre informata pagina Instagra, “Chiara Ferragni Outfits”, dedicata proprio ai look della influencer. Date un’occhiata:

Eh si, i sandali sono firmati Bottega Veneta e sul sito del brand costano 1,390 $. Insomma, una cifra decisamente notevole! E voi, cosa pensate del look scelto da Chiara per la cena di ieri? Promossa?