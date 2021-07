Elisabetta Gregoraci, clamorosa decisione: accadrà proprio nei prossimi giorni, la notizia lascia tutti a bocca aperta, cos’è successo.

Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, è in arrivo una bruttissima notizia. E la protagonista indiscussa di questa triste novella è proprio lei: Elisabetta Gregoraci. Si, avete letto proprio bene. Ovviamente, sia chiaro: non riguarda affatto lei in prima persona. Senza alcun dubbio, però, leggere di questa clamorosa decisione non vi piacerà affatto. Di che cosa parliamo? La risposta è piuttosto semplice: ‘Battiti Live’. Per il terzo anno consecutivo, insieme ad Alan Palmieri, la splendida conduttrice calabrese è al timone dell’incredibile evento musicale dell’estate.

Iniziato ad andare in onda circa due settimane fa, il programma ‘Battiti Live’ ha riscosso un successo davvero spropositato sin dal primo momento. Nei prossimi giorni, però, accadrà qualcosa davvero di inaspettato. A che cosa facciamo esattamente riferimento? Ebbene: al giorno di messa in onda! Per quest’anno, infatti, il programma di Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri sta andando in onda il martedì sera. Sapete che il terzo appuntamento ha avuto uno slittamento? Scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, clamorosa decisione su ‘Battiti Live’: incredibile

Pensavate che il prossimo appuntamento di ‘Battiti Live’ fosse sempre Martedì 26 Luglio, vero? Ebbene, purtroppo, vi sbagliate di grosso. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che sia stata presa un’importante e clamorosa decisione sulla messa in onda della terza programma del programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Ovviamente, sia chiaro: non si tratta affatto di nulla di grave! Piuttosto, stando a quanto si legge, sembrerebbe che il terzo appuntamento con l’evento musicale dell’estate non andrà in onda Martedì e, quindi, tra due giorni, bensì Giovedì 29 Luglio.

Perché, però? Cos’è successo? Ebbene: sia Lunedì 26 che Martedì 27 Luglio, su Canale 5, andranno in onda le ultime due puntate di Temptation Island. E, quindi, l’azienda Mediaset ha preferito spostare, seppure di due giorni, la programmazione di ‘Battiti Live’. Una decisione davvero ‘choc’, siete d’accordo? Però, diciamoci la verità: poco importa. Che sia di Martedì o di Giovedì, l’appuntamento con Battiti è davvero imperdibile.

Noi non vediamo l’ora che arrivi Giovedì 29 Luglio, voi?