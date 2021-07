Fatima Trotta, l’indiscrezione ‘choc’ lascia tutti a bocca aperta: il colpo di scena è pazzesca, voi l’avreste mai detto? Difficile da credere.

Bellissima e simpaticissima, Fatima Trotta rappresenta uno dei volti più amati della televisione italiana. Attrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show, la giovanissima napoletana si è fatta apprezzare dal pubblico italiano per le sue doti da conduttrice. Dapprima su reti campane ed, in seguito, su Rai Due, Fatima è stata la vera e propria colonna portante di ‘Made in Sud’. Ricordate quante risate ci siamo fatti con il programma basato sulla comicità terrona? Senza alcun dubbio, si! Ebbene: cosa ne sarà per il prossimo anno? La trasmissione di Rai Due si rinnoverà per una prossima stagione? Purtroppo, non abbiamo tantissime notizie in merito. Quello che, però, sappiamo è Fatima Trotta potrebbe non esserci. Perché?

Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che, a partire dai mesi prossimi, Fatima Trotta sarà un volto Mediaset. Avete letto proprio bene, si! La splendida e simpaticissima conduttrice napoletana sarebbe pronto ad approdare sull’azienda ‘concorrente’. Un’indiscrezione davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, lascerà a tantissimi di voi a bocca aperta. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Fatima Trotta, indiscrezione ‘choc’: cosa potrebbe accadere, colpo di scena

Ve l’abbiamo detto in diversi nostri articoli ed adesso ve ne diamo la conferma: per la prossima stagione televisiva, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di ‘sconvolgere’ il suo pubblico social. Non soltanto, come ampiamente raccontato, assisteremo a graditissimi ritorni ed incredibili raddoppi, ma saremo gli spettatori di uno spettacolo imperdibile con protagonisti impressionanti. Uno tra tanti? Semplice: Fatima Trotta. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che la conduttrice di ‘Made in Sud’ sia pronta a fare il suo debutto sui canali Mediaset con un programma davvero incredibile.

Fino ad adesso, sia chiaro, si tratta di un’indiscrezione. In ogni caso, però, sembrerebbe che Fatima Trotta, a partire dal prossimo autunno, sarà alla conduzione di un programma comico su Italia Uno. Intitolato ‘Honolulu’, la trasmissione dovrebbe andare in onda il mercoledì sera. E con Fatima alla conduzione, siamo certi, sarà un successone.

Cosa ne pensate di quest’indiscrezione? Un colpo di scena davvero clamoroso, vero?