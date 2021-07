Federico Rossi positivo al Covid-19: brutto colpo per il cantante

Il cantante Federico Rossi risultato positivo al Covid-19, adesso è in quarantena: brutto colpo per l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto

Federico Rossi è il cantante del famoso duo Benji e Fede. Il gruppo si è però sciolto e adesso Federico ha intrapreso la carriera di solista. Di recente ha anche pubblicato un nuovo singolo, “Movimento lento“, in coppia con Annalisa. Nelle ultime ore, però, è arrivato un brutto colpo per l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Il cantante è risultato positivo al Coronavirus e adesso è in quarantena.

Federico Rossi positivo al Covid-19: l’annuncio

Brutto colpo per Federico Rossi: il cantante è risultato positivo al Coronavirus. L’ex membro del duo Benji e Fede ha annunciato sui social di aver contratto il temutissimo virus e poi ha aggiunto: “Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”.

Il cantante al momento sta bene e le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione. Rossi, inoltre, pare non abbia ha alcun sintomo nonostante la positività. Nelle ultime ore, Federico aveva pubblicato molti video tra le mura di casa, poi non ha più nascosto il segreto, annunciando di essere in quarantena. “In questa quarantena sto riscoprendo l’importanza degli appuntamenti con se stessi”, ha scritto il cantante sui social.



Siamo sicuri che Federico supererà anche quest’altro ostacolo, lui che nella vita ha dovuto superare momenti ancora più brutti. La sua infanzia, infatti, è stata segnata dalla morte del fratello Mirko. Dopo la sua scomparsa, Federico si è dedicato completamente alla musica e all’affetto della sua famiglia. Il cantante è un bellissimo rapporto con il padre, al quale ha dedicato il brano Buona fortuna.