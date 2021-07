Fulvio e Federica hanno formato una coppia di ‘Matrimonio a prima vista Italia’, ricordate il loro percorso? Eccoli oggi dopo due anni.

Avete mai visto una puntata di ‘Matrimonio a prima vista Italia’? Giunto alla sua sesta edizione, tra pochissimi mesi si dice che partirà anche la settima, il programma ha riscosso un successo davvero incredibile. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Per la prima volta in assoluto, infatti, i sei concorrenti decidono di prendere parte ad un programma che combina alla grande il loro matrimonio. Avete letto proprio bene, si! I tre ragazzi e le tre ragazzi che saranno i protagonisti indiscussi di questo esperimento sono consapevoli che incontreranno una persona che, da lì a poco, dovranno addirittura sposare. Davvero incredibile, vero?

In queste sei edizioni del programma, abbiamo conosciuto tantissime coppie. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Ambra e Marco, ma anche di Luca e Cecilia. Cosa sappiamo, invece, di Fulvio e Federica, anche loro protagonisti indiscussi di Matrimonio a prima vista Italia? Sono trascorsi due anni dal loro esordio in tv, ma cosa fanno oggi? Scopriamolo.

Matrimonio a prima vista Italia, ricordate Fulvio e Federica? Eccoli oggi dopo il programma

Con Fulvio e Federica, concludiamo il cerchio delle coppie che hanno preso parte alla quarta stagione di ‘Matrimonio a prima vista Italia’. Voi li ricordate nel corso del programma? Come dimenticarli, è vero. I due sono stati i protagonisti indiscussi di un percorso piuttosto intenso. Si, è vero: terminati i mesi del programma hanno subito deciso di separarsi immediatamente. In ogni caso, però, il loro è stato un percorso davvero emblematico. Cosa sappiamo, però, adesso, su di loro? Sono trascorsi circa due anni dalla messa in onda della loro esperienza, ma come sono cambiate le loro vite?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che, spenti i riflettori, Fulvio sia ritornato alla vita normale. Seppure seguitissimo sui social, il giovanissimo continua a svolgere il suo lavoro. E che, proprio da qualche giorno, abbia dato inizio ad una nuova avventura. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci sembra che sia single.

Cosa sappiamo, invece, su Federica? Anche per lei, nonostante il successo, è cambiato davvero ben poco. Continua, infatti, a vivere a Milano. E a svolgere il suo lavoro. Anche sulla sua vita sentimentale, purtroppo, abbiamo poche notizie. Sembrerebbe, però, che sia single.

