Giulia Salemi, è arrivata la conferma: ora è ufficiale, notizia inaspettata

Giulia Salemi, è arrivata la conferma: ora è ufficiale, la notizia inaspettata riguarda proprio l’ex concorrente del GF Vip 5.

È stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del GF Vip 5. Entrata a reality in corso, non ci ha messo molto Giulia Salemi ad entrare nel cuore dei fan. E di Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti ed innamorati proprio nella casa più spiata della tv e, da quel momento, non si sono più separati. Un successo straordinario per la coppia, che ancora oggi, a distanza di mesi dalla fine del GF Vip, può contare su una vera e propria schiera di fan, sempre pronti a sostenerli. E a gioire delle belle notizie… come quella appena annunciata da Giulia!

Nelle ultime ore, la bellissima influencer ha annunciato una notizia che ha fatto letteralmente gioire i suoi sostenitori. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi sveliamo tutto!

Giulia Salemi, è arrivata la conferma: ora è ufficiale, i fan sono pazzi di gioia per la splendida novità

Sui social è una vera e propria star, ma anche la sua carriera da conduttrice è iniziata nel migliore dei modi. Dopo il debutto al timone di Salotto Salemi, su Mediaset Extra, Giulia Salemi annuncia che ci sarà una seconda edizione del programma! Lo ha rivelato in un’intervista a Leggo, dove non ha nascosto la sua soddisfazione per come è andata: “Anche l’editore è soddisfatto, sicuramente ci sarà Salotto Salemi 2”.

Un programma in cui la Salemi ha unito la passione per la conduzione con quella per il make up: ogni puntata è dedicata da un’ospite speciale, con cui Giulia chiacchiera mentre è impegnata a truccarla. Un format nuovo e fresco, che ha fatto impazzire il pubblico!

In attesa di goderci la seconda edizione, c’è una bella novità anche per il suo fidanzato: Pierpaolo Pretelli è ufficialmente uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Felici?