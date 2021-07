Guenda Goria, ‘bomba’ contro la madre Maria Teresa Ruta: “Non ce la faccio più”, c’entra il fidanzato Mirko

La lettera di accuse di Guenda Goria alla madre Maria Teresa Ruta pubblicata dal settimanale Di Più: riguarda il fidanzato della trentunenne.

Guenda Goria e sua madre Maria Teresa Ruta sono state due grandi protagoniste del GF Vip 5, ultima edizione del famoso reality Mediaset. La bionda giornalista non aveva certo bisogno di presentazioni, ma nella casa più spiata d’Italia abbiamo potuto conoscere meglio sua figlia.

Durante quell’esperienza, le due hanno avuto modo di chiarire molti aspetti del loro rapporto e il grande amore che le lega è emerso in più occasioni nel corso delle programma.

Uscite dalla famosa porta rossa di Cinecittà, entrambe continuano ad essere amatissime dai fan e, in più, per Guenda c’è stato il fatidico incontro con l’amore: l’artista trentunenne infatti è in coppia già da un po’ con Mirko Gancitano e la loro storia procede a gonfie vele.

L’unico neo sembra essere il fatto che la Ruta non abbia ancora voluto conoscere colui che sta rendendo così felice la figlia. A tal proposito, Guenda ha scritto una lettera di fuoco a sua madre, pubblicata dal settimanale Di Più.

Guenda Goria arrabbiatissima con sua madre: parole di fuoco contro la Ruta

Da tre mesi fidanzata con Mirko, Guenda ha già conosciuto i familiari di lui recandosi in Sicilia, a Mazara del Vallo, dove racconta di essere stata accolta con grande affetto.

Maria Teresa invece sarebbe sfuggente circa la possibilità di concretizzare un incontro col genero. “So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta”, scrive la figlia di Amedeo Goria.

Ricorderete sicuramente che al GF Vip la Ruta aveva espresso più volte il desiderio di vedere Guenda insieme ad un giovane della sua età e che non avesse già un passato complesso alle spalle. Soprattutto su questo punto l’ex gieffina si è scagliata contro la madre: “Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa”.

Un vero e proprio attacco: come reagirà Maria Teresa?