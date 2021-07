Soltanto dopo anni, Ilary Blasi ha svelato tutta la verità sul suo ‘addio’ alla tv: la rivelazione arriva proprio ora, cos’è successo e cosa l’ha spinta a non lavorare.

Soltanto qualche mese fa, come ben sapete, Ilary Blasi è ritornata sul piccolo schermo. Dopo il suo ‘addio’ al Grande Fratello Vip, la splendida conduttrice ha deciso di salutare il suo pubblico italiano per circa due anni. Certo, la ricordiamo,insieme ad Alvin, come conduttrice di Eurogames. Da quel momento, però, la moglie di Francesco Totti è completamente sparita dal piccolo schermo. E vi ha fatto ritorno soltanto qualche mese fa con la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco, vi siete mai chiesti perché? Perché, quindi, dopo la nuova formula ‘Giochi senza frontiere’, la bella Ilary non si è più vista in tv? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata.

Leggi anche –> Ilary Blasi, incredibile novità: in arrivo un programma tutto nuovo per lei

In una sua recentissima intervista al settimanale ‘F’, Ilary Blasi ha parlato davvero di tutto. Ed, in particolare, per la prima volta in assoluto, la conduttrice ha spiegato anche perché l’abbiamo rivista sul piccolo schermo dopo due anni dalla sua ultima apparizione in tv. Siete curiosi di sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ilary Blasi, perché non ha lavorato in tv per due anni? Solo ora ha detto la verità

Si è raccontata e svelata senza troppi filtri, Ilary Blasi in questa sua recentissima intervista al settimanale ‘F’. È proprio sulle pagine del noto giornale che, molto probabilmente per la prima volta, la conduttrice televisiva ha spiegato perché, dopo l’esperienza ad Eurogames in compagnia di Alvin, non è stata più una presenza fissa sul piccolo schermo.

Leggi anche –> Ilary Blasi autentica come sempre, non si trattiene e la dice tutta: riguarda il suo lavoro

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il motivo vada a rintracciarsi in Francesco Totti. Ed, in particolare, al suo ‘addio’ al calcio. Sembrerebbe che, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’ex capitano della Roma non abbia vissuto un periodo facile, com’è giusto che sia. E che, ovviamente, sua moglie ha voluto stargli vicino. “Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo”, ha iniziato a dire la conduttrice romana. Sottolineando, quindi, di aver ‘salutato’ il suo pubblico italiano e di non aver voluto lavorare per circa due anni. “Penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca”, ha detto ancora.

Cosa ne pensate di queste sue parole?