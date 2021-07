Jennifer Lopez mostra un angolo della sua casa: l’avete vista anche voi? Guardando con attenzione, spunta un dettaglio davvero pazzesco, eccolo!

Avete mai visto la casa di Jennifer Lopez? Ebbene: ci pensiamo noi a mostrarvela. Sia chiaro: la celebre star non l’ha mostrata nella sua interezza. Piuttosto, condividendo un video, dove tra l’altro si mostra senza trucco, la cantante si è presentata al suo pubblico social in un angolo della sua casa.

Sul suo canale social ufficiale, come raccontato anche in diversi nostri articoli, Jennifer Lopez è davvero attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Quante volte, ad esempio, vi abbiamo parlato dei suoi scatti incredibili? Decisamente tantissime volte, ne siamo certi! Anche qualche ora fa, come dicevamo, Jennifer Lopez si è mostrata al suo pubblico. E si è mostrato in un angolo della sua casa. Avete visto anche voi? Vi diremo noi ogni cosa, state tranquilli. Anche se, vi assicuriamo, c’è un ‘particolare’ dettaglio che non vi può affatto non colpire. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, è davvero pazzesco.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Jennifer Lopez, avete mai visto la sua casa? Spunta un dettaglio ‘pazzesco’: incredibile!

In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato delle cose di alcune delle nostre celebrità italiane. A partire da quella di Martina Colombari fino a quella di Elisabetta Gregoraci, abbiamo potuto constatare come le dimore dei nostri Vip siano davvero da sogno. A questo punto, però, vi chiediamo: avete mai visto la casa di Jennifer Lopez? Celebre per le sue canzoni ed ultimamente al centro della cronaca rosa per il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, la cantante latina è una vera e propria star della musica. Avete mai visto, però, la sua casa?

Proprio recentemente, sul suo canale social ufficiale, Jennifer Lopez ha condiviso un video in cui si mostra in un angolo della sua casa. Quale? Semplice: il bagno! Ebbene: di questa stanza, però, c’è un dettagli che ai nostri occhi non è assolutamente passato inosservato. Guardate un po’ qui:

Avete notato anche voi? La parete all’interno della cabina doccia non è come quella che abbiamo tutti noi in casa, ma sembrerebbe essere fatta di pietra. Davvero incredibile, non trovate?