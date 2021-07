Lucifer 6, il gran finale è vicinissimo: arriva l’annuncio della data di uscita delle ultimissime puntate della serie tv con Tom Ellis.

Se pensavate che mancasse poco al gran finale di Lucifer vi sbagliavate: manca pochissimo! A sorpresa, poche ore fa, Netlfix ha pubblicato sui social un video in cui è contenuto l’annuncio ufficiale: finalmente abbiamo la data di uscita dell’ultimissima stagione della serie tv con protagonista Tom Ellis.

Una notizia inaspettata, dati i tempi che i fan sono abituati ad attendere tra una stagione e l’altra. L’attesa, stavolta, sarà davvero breve. Se siete curiosi di scoprire la data siete nel posto giusto!

Lucifer 6, quando esce la stagione finale? Arriva l’annuncio a sorpresa di Netflix, la data è vicinissima!

La sesta ed ultima stagione di Lucifer sta per arrivare! Ad annunciarlo è Netflix, che a sorpresa ha rivelato la data di uscita del gran finale: il 10 settembre! Una notizia meravigliosa per i fan, che a partire da quella data potranno vedere l’intera stagione della serie tv: tutti e 10 gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma.

Un’attesa breve rispetto alle precedenti: tra la prima e la seconda parte della quinta stagione, ad esempio, sono passati ben nove mesi! Stavolta gli appassionati della ‘diabolica’ serie dovranno attendere solo qualche mese prima di scoprire, finalmente, come si concluderà questo meraviglioso viaggio tra inferno e paradiso. Ecco l’annuncio ufficiale:

I co showrunner della serie assicurano che sarà un finale ricco di emozioni, di cui sono molto entusiasti: ” Unitevi a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E preparate i fazzoletti”. Insomma, un invito che non possiamo proprio rifiutare! Appuntamento al 10 settembre per l’attesissimo finale: l’orario di uscita non è stato reso ancora noto, ma con ogni probabilità gli episodi saranno disponibili già in mattinata. Noi non vediamo l’ora, e voi?