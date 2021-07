Maria De Filippi ha raccontato in un’intervista del rapporto con suo figlio Gabriele: si è detta dispiaciuta, ecco perchè.

Maria De Filippi è stata ospite di A Raccontare Comincia Tu nel 2019. La celebre conduttrice televisiva si è raccontata a cuore aperto con Raffaella Carrà, passata a miglior vita lo scorso 5 luglio. La De Filippi ha parlato a lungo del suo rapporto con il figlio, Gabriele Costanzo, adottato nei primi anni 2000 con Maurizio Costanzo. Il conduttore aveva già due figli grandi, è stata lei a scegliere Gabriele. Il momento più duro è stato quando gli assistenti sociali hanno dovuto esaminare la coppia: ecco le parole di Maria.

Maria De Filippi si dice dispiaciuta: “Come mia madre”, riguarda suo figlio Gabriele

Maria De Filippi ha adottato, nei primi anni 2000, insieme al marito Maurizio Costanzo, Gabriele. “È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura” sono state le parole della conduttrice nel corso di un’intervista con Raffaella Carrà, nel programma A raccontare comincia tu.

Maria De Filippi ha ricordato il momento in cui lei e Maurizio furono esaminati dagli assistenti sociali: “Fai fatica ad accettare di essere esaminata, perché non era più lui, ma l’assistente sociale a metterti in esame” ha confessato. Infine, ha rivelato di essere stata molto severa con lui: “A volte quanto mia madre e mi è dispiaciuto perché a volte la reputavo troppo severa, ma con lui ho fatto lo stesso”.

Gabriele oggi ha 30 anni e lavora nei programmi televisivi dei suoi genitori. Maria e Maurizio provano un amore enorme per il loro figlio, adottato nel 2004.