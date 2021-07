La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha svelato un retroscena mai rivelato prima: riguarda la coppia, nessuno lo sapeva!

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono senza dubbio una delle coppie più amate della tv italiana. La moglie del celebre conduttore televisivo sta per iniziare una nuova avventura: sarà la prossima opinionista del Grande Fratello VIP 2021. La 47enne in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha raccontato con quale spirito affronterà la sua nuova avventura ma non solo. Spesso Sonia si ritrova vittima di commenti negativi sui social: gli hater non le lasciano un po’ di pace. Ma come vive questa situazione? Il volto televisivo ha raccontato un retroscena di coppia: nessuno era a conoscenza di questo dettaglio, ecco le parole.

Paolo Bonolis, sua moglie Sonia svela un ‘retroscena’ di coppia: “Sa che mi parte l’embolo”

Sonia Bruganelli in un’intervista a Il Corriere della Sera ha svelato il suo pensiero riguardo gli haters di cui è vittima. Ha raccontato anche cosa le consiglia il marito, Paolo Bonolis!

“In realtà sono loro (gli haters, ndr) che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente“ sono state le sue prime parole riguardo le polemiche accese dopo aver pubblicato una foto a bordo di un jet privato con amici.

Riguardo suo marito ha aggiunto: “Paolo mi dà soprattutto un consiglio: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.

Nessuno era a conoscenza di questo piccolo particolare!

