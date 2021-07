La storia di Carrie nel corso della nona stagione di Vite al Limite è stata davvero drammatica: fortemente segnata da un tragico lutto, la donna pesava ben 270 kg.

Giunto alla sua nona edizione, ‘Vite al limite’ è uno dei programmi più seguiti della televisione. Andato in onda per la prima volta in assoluto nel 2013, la trasmissione ha riscosso un successo davvero assoluto. In tutti questi anni, come raccontato anche in diversi nostri articoli, abbiamo conosciuto ed ‘incontrato’ tantissimi protagonisti. A partire dalla splendida Melissa Morris, prima paziente del dottor Nowzaradan, fino alla coraggiosa Amber, sono davvero tantissime le persone che hanno deciso di rivolgersi al chirurgo iraniano per riprendere in mano la propria vita.

Tra questi, ovviamente, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Carrie Johnson. Entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 270 kg, la trentasettenne aveva alle spalle una storia piuttosto particolare. E, alquanto, drammatica. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Vite al limite, il tragico lutto che ha segnato Carrie Johnson: episodio choc

Con un peso che raggiungeva i 270 kg, Carrie Johnson è stata una protagonista della nona edizione di ‘Vite al Limite’. Così come tutti gli altri suoi ‘colleghi’, anche la trentasettenne, purtroppo, aveva una situazione alle spalle piuttosto drammatica. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che a determinare l’aumento del suo peso sia stato un evento tragico: la morte di suo padre. È proprio dopo quel momento che, a quanto pare, Carrie ha iniziato ad ingrassare. Andando avanti col tempo, però, la situazione non è affatto migliorata. Fortemente preoccupata e in ansia per suo marito con forti e gravi problemi di alcool e droga, la donna è iniziata ad ingrassare sempre di più. Fino a toccare, come dicevamo precedentemente, un peso piuttosto eccessivo.

Purtroppo, anche il suo percorso nella clinica non ha avuto buon esito. Prima ancora di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, la donna avrebbe dovuto perdere ben 30 kg, ma non ci è riuscita. È soltanto con l’aiuto di un terapista, infine, che Carrie ha raggiunto il suo obiettivo. Ed ha potuto sottoporsi all’intervento. Ad oggi, nonostante siano passati diversi mesi dal suo percorso nel programma di Real Time, non sappiamo come sia diventata. Sui social, infatti, non ci è possibile vedere la sua trasformazione.

Avete seguito la sua storia?