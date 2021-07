Ricordate Alessandra della prima edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Sono trascorsi 5 anni, la sua vita oggi è drasticamente cambiata.

È davvero impossibile non ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Alessandra Raza, concorrente della primissima edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Basato sul formato stratosferico americano ed australiano, il famosissimo programma è giunto anche nel nostro paese. E,in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero incredibile. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Per la prima volta in assoluto, chiunque decida di prendere parte alla trasmissione è ben consapevole che, da un giorno all’altro, la sua vita cambierà per sempre. E, soprattutto, si ritroverà a celebrare un vero e proprio matrimonio. E vivrà una vita da marito e moglie. Incredibile, vero?

Era esattamente il 2016 quando sei concorrenti decidevano di prendere parte a Matrimonio a prima vista Italia. Ve li ricordate? Tra questi, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Alessandra. Ricordate la sua bellezza e dolcezza, vero? Ebbene: sono trascorsi ben 5 anni dalla sua prima apparizione televisiva nel programma, ma cosa fa oggi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, la sua vita è drasticamente cambiata.

Matrimonio a prima vista Italia, ricordate Alessandra? Eccola oggi

È stata proprio una delle prime concorrente di ‘Matrimonio a prima vista Italia’, la ricordate? Stiamo parlando della simpaticissima Alessandra Raza. Convolata a nozze col romano Andrea, la bella Alessandra è stata tra le prime a sottoporsi all’esperimento sociale. Ricordate il suo percorso? Come dimenticarlo, avete ragione! Ebbene. A questo punto, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita a distanza di bene cinque anni? Appurato che la giovane ha preso parte all’edizione del programma nel 2016, cosa fa oggi?

Ebbene: abbiamo rintracciato Alessandra su Instagram ed abbiamo potuto constatare che la sua vita è drasticamente cambiata. Oltre ad essere amatissima e seguitissima, sembrerebbe che la giovane Raza sia diventata una make up artista di successo. Sul suo canale social ufficiale, infatti, si diletta a condividere i suoi lavori e a dispensare consigli al suo pubblico.

Vi piacevano come coppia Alessandra ed Andrea?