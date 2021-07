La dieta di Adele: sì a vino, formaggio e cioccolato. Come ha perso 30 chili

L’incredibile metamorfosi di Adele, celebre cantautrice britannica che, grazie ad una particolare dieta, è riuscita a perdere ben 30 chili.

Dal suo esordio nel 2008 con l’album “19”, la cantautrice londinese Adele, al secolo Adele Laure Blue Adkins, è diventata negli anni una star planetaria. Merito della sua voce meravigliosa, dal timbro inconfondibile, e dei testi delle sue canzoni.

Al di là delle sue indiscutibili doti artistiche, oggi vogliamo concentrarci sulla sua incredibile trasformazione fisica: Adele ha infatti perso la bellezza di 30 chili con una dieta ben precisa che le ha donato una forma eccellente come mostrano le sue foto degli ultimi anni.

Scopriamo allora qual è questa dieta così efficace: si tratta di un regime alimentare molto innovativo, vediamola nel dettaglio.

Adele, la sua dieta si è dimostrata miracolosa: cosa si chiama e cosa prevede

Illustrata da due medici nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten nel loro libro, la dieta che ha seguito Adele è la “Sirt” E’ basata sull’introduzione di cibi Sirt nell’alimentazione. Essi contengono nutrienti di origine vegetale scoperti negli ultimi anni.

Questi cibi sarebbero capaci di attivare i geni della magrezza (sirtuine) che regolano il metabolismo e incidono sulla capacità di bruciare i grassi. Questi geni lavorano durante il digiuno. Ma cosa si può mangiare esattamente nella dieta Sirt?

Innanzitutto, come per ogni regime alimentare, si dovrebbe sempre prima consultare un medico specialista che possa verificare lo stato di salute della persona che vuole intraprendere un percorso del genere. Nei cibi Sirt rientrano l’olio extravergine d’oliva, il cioccolato fondente, il vino rosso, fragole, mirtilli, noci grano saraceno, peperoncino, cavolo, radicchio, cipolla rossa, rucola, the e caffè.

Sono previste due fasi. La prima (che dovrebbe aiutare a perdere 3 chili) dura sette giorni durante i quali per i primi tre si assumono in un giorno 1000 calorie bevendo succhi di verdura e frutta e facendo un unico pasto solido al giorno. Negli ultimi quattro giorni invece le calorie diventano 1500 e sono previsti due succhi e due pasti solidi. La seconda fase dura invece 14 giorni durante i quali si mangiano cibi solidi e un succo verde.

Sono tre i momenti della giornata in cui bere i succhi: al risveglio, a metà mattina e a metà pomeriggio. Il pasto solido è consigliato a pranzo e i 20 grammi di cioccolato fondente la sera.

Cosa ne pensate? Avreste voglia di provarla anche voi?