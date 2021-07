Temptation Island, drammatico incendio dell’hotel dell’Is Morus Relais: nella notte sono state evacuate ben 60 persone, cos’è successo.

Un vero e proprio dramma si sta consumando in queste ultime ore che precedono la messa in onda della penultima puntata di Temptation Island. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che, in piena notte, l’hotel del villaggio Is Morus Relais, l’hotel che da anni ospita le coppie, la troupe, i single e le single del programma di Canale 5, ha preso fuoco. Avete letto proprio bene, si! Un incendio, quindi, ha completamente distrutto parte del villaggio. Provocando, addirittura, l’evacuazione di ben 60 persona dal posto.

Come ricorderete, non è assolutamente la prima volta che, purtroppo, l’Is Morus Relais è vittima di incendi. Proprio un anno fa, infatti, vi abbiamo parlato di un altro spiacevolissimo episodio di questo genere che ha investito la sala congressi dello stesso hotel. A distanza di poco meno di 12 mesi, stessa ed identica procedura. Scopriamo, però, qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Incendio nell’hotel di Temptation Island, evacuate ben 60 persone: cos’è sucesso

Stando a quanto si apprende dal web, quindi, sembrerebbe che, intorno alle 4 di questa mattina, Lunedì 26 Luglio, sia stato appiccato un incendio all’Is Morus Relais, struttura che da anni ospita Temptation Island e i suoi concorrenti. Cos’è successo? Dal web, si legge che sembrerebbe sia stato cosparso del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e al suo esterno. E che, poi, sia scappato una volto appiccato il rogo. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratterebbe di un vero e proprio incendio doloso. E, come dicevamo, non è assolutamente il primo.

In seguito all’incendio, fortunatamente domato dai Vigili del Fuoco, tutti gli ospiti della struttura sono state evacuate. Sul web, infatti, si legge che siano esattamente 60 le persone che, dopo il rogo, hanno dovuto abbandonare l’edificio.

Al momento, ovviamente, non si conoscono i colpevoli. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che le autorità sia già a lavoro per comprendere, dai filmati di videosorveglianza, chi sia stata ad appiccare l’incendio doloso.