E’ stata Miss Italia 1982 e protagonista di un’amatissima serie tv: com’è dopo 39 anni, pazzesco

Ha vinto Miss Italia ben 39 anni fa: era il 1982 ed era davvero giovanissima, non crederete ai vostri occhi quando vedrete com’è ora!

In più di 80 anni di storia, la manifestazione di Miss Italia ha aperto la strada del mondo dello spettacolo a tantissime ragazze: alcune sono diventate vere e proprie dive, altre non sono più apparse sul piccolo schermo, ma in un modo o nell’altro è impossibile dimenticarsi di loro anche dopo tantissimi anni.

Ricorderete sicuramente chi conquistò la fascia di Miss Italia 1982: la bellissima Federica Moro aveva circa 18 anni e il suo corpo statuario insieme al suo sorriso magnetico conquistarono tutti portandola sul podio del celebre concorso.

Quella vittoria le aprì le porte del cinema e della tv: nel 1983 recitò nel film “Segni particolari: bellissimo” al fianco del grande Adriano Celentano per poi approdare sul set della storica serie “College” del 1990.

Ora Federica, originaria di Carate Brianza, ha 57 anni e la sua vita è completamente cambiata: resterete senza parole nel vedere come appare oggi!

Federica Moro vinse Miss Italia 1982: sono passati quasi 40 anni, incredibile!

Dopo varie esperienze come conduttrice di programmi tv e varie trasmissioni in cui è stata ospite, dal 2004 al 2006 la Moro ha condotto su Telenorba L’aia – Danza e suoni del Mediterraneo, programma sulla musica folcloristica pugliese.

Nel 2011 ha presentato la trasmissione World Boat sul canale tematico Yacht & Sail. A Lugano ha presentato per più di un’edizione lo Spring Ball Lugano/Monte-Carlo e nel 2016 l’abbiamo vista tra i membri della giuria tecnica di Miss Italia, andato in onda su LA7.

Molto attiva sul suo profilo Instagram, Federica appare oggi più bella che mai: nonostante il passare del tempo la sua bellezza è rimasta intatta, siete d’accordo?