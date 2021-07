Elisabetta Canalis, il post è agghiacciante: “Oggi è stata una giornata triste”

Il post di Elisabetta Canalis è agghiacciante e pieno di tristezza: “Oggi è una giornata molto triste”.

Elisabetta Canalis da alcuni anni vive a Los Angeles, insieme a suo marito Brian Perri, chirurgo italo-americano; la coppia, nel 2015 ha avuto una figlia, Skyler Eva. La showgirl, nata a Sassari, ha sempre mantenuto forti i legami con la sua terra. Spesso, infatti, fa ritorno in Italia, per trascorrere del tempo con la sua famiglia, ma anche per motivi lavorativi.

La Canalis mostra tutto attraverso i suoi canali social, e i suoi follower sono sempre attenti ad osservare quanto rende noto. Purtroppo, nelle ultime ore, un suo post, esattamente parliamo di una sua storia, è stata spiazzante. Elisabetta ha espresso la tristezza provata per quello che sta accadendo nelle ultime ore, lasciando liberi i suoi pensieri.

“Oggi è stata una giornata triste”: il post di Elisabetta Canalis è spiazzante

Attivissima sui social, Elisabetta Canalis non manca di tenere aggiornati i suoi fan. Il suo profilo instagram conta di quasi 3 milioni di follower. Ogni sua immagine è accolta da migliaia di like e commenti.

Purtroppo, nelle ultime ore, la showgirl ha lasciato un post, esattamente nella sua storia instagram, in cui ha pienamente espresso il dolore provato. Come sappiamo, la Sardegna è avvolta dagli incendi, e le fiamme sembrano non fermarsi. Una situazione critica, tanto che la regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Elisabetta, nata a Sassari, ha voluto esprimere attraverso il post il dispiacere sentito per la sua amata terra, lasciando liberi i suoi pensieri: “Oggi è una giornata triste nonostante io abbia il privilegio di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia nella mia bellissima isola, al riparo dalle fiamme”, ha scritto la showgirl.

La Canalis ha spiegato che i posti della sua infanzia si trovano in una situazione simile a quella vissuta in California. Infatti, l’anno scorso, anche molte zone dello stato statunitense sono state avvolte dagli incendi. E così, Elisabetta si è lasciata prendere dalla penna, e ha manifestato la tristezza per quanto sta avvenendo in Sardegna nel post social.