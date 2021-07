L’annuncio del tutto inaspettato, in arrivo una novità assoluta a Che tempo che fa, insieme a Fabio Fazio grosse ‘sorprese’.

Da qualche settimana è terminata la precedente stagione dell’amatissimo e seguitissimo programma Che tempo che fa, dove al timone abbiamo ritrovato Fabio Fazio. Ma in corso ci sono già i preparativi per la prossima edizione, e le novità sembrano essere già molte.

Leggi anche Fabio Fazio confermato a Che tempo che fa? L’annuncio in diretta

E sono decisamente incredibili. Infatti, sul profilo ufficiale della trasmissione, qualche giorno fa, è stato dato un annuncio inaspettato, una vera bomba, ma che ha sicuramente fatto gioire i telespettatori. Ma di cosa si tratta esattamente? Siete curiosi di scoprirlo? Seguiteci, e vi sveliamo ogni cosa nei minimi dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Fabio Fazio, l’annuncio che spiazza tutti: novità assoluta a Che tempo che fa

Sembrerebbero essere già in corso i preparativi per la nuova edizione dell’amatissimo programma Che tempo che fa. Presentato da Fabio Fazio, la trasmissione tratta diversi punti, dalle previsioni del tempo, alle interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, e della letteratura. E non manca una sana comicità.

Leggi anche Fabio Fazio rinnova con la Rai, stipendio ridotto del 15%: sapete quanto guadagnerà adesso?

Come vi abbiamo detto, qualche settimana fa, sul profilo social del format, è stato dato un annuncio che ha lasciato sorpresi tutti i telespettatori, fan del programma. Ma di cosa si tratta esattamente? A quanto pare, due new entry entreranno a far parte della squadra di Che tempo che fa, stiamo parlando di Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Una novità assoluta! I due comici, proprio nell’ultima puntata della stagione conclusasi, sono stati ospiti di Fabio Fazio, ma questa non era assolutamente la prima volta. Ma quale sarà il ruolo svolto all’interno del programma da Lopez e Tullio? Al momento, non si conoscono i dettagli, e non sappiamo quale spazio sarà a loro dato. Lo scopriremo sicuramente a breve.