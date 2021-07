Avete mai visto la casa di Filippo Bisciglia? Dal soggiorno alla cucina: dettagli pazzeschi, ma gli occhi cadono proprio lì, non immaginereste mai!

Ci siamo: per l’ottavo anno consecutivo, Filippo Bisciglia sarà nuovamente al timone degli attesissimi falò di confronto. Sia stasera, in particolare con quello di Floriana e Federico, e domani sera, il conduttore di Temptation Island ci racconterà l’epilogo del viaggio nei sentimenti di tutte le coppie rimaste in gioco. Cosa succederà secondo voi? E, soprattutto, cosa dobbiamo mai aspettarci? Chi lo sa! Mai come quest’anno, infatti, il ‘finale’ è molto aperto. E non ci è per niente chiaro su come andranno a finire le storie d’amore.

Leggi anche –> Filippo Bisciglia, spunta la foto dei suoi 17 anni: è trascorso del tempo, ma resterete davvero sbalorditi

In attesa, però, di poter assistere al penultimo appuntamento di Temptation Island, concentriamo su Filippo Bisciglia. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo mostrato una sua foto di quando aveva 17 anni. Ed abbiamo potuto constatare di quanto, nonostante il tempo trascorso, il simpaticissimo romano non sia affatto cambiato. A questo punto, però, vi chiediamo: avete mai visto la sua casa? Sui social, ci sono alcune foto. Vi mostreremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, vi è un dettaglio che non può passare inosservato.

Filippo Bisciglia, la sua casa è pazzesca: quel ‘dettaglio’ non passa inosservato

Dopo avervi ampiamente illustrato e mostrato la casa di Elisabetta Gregoraci, Martina Colombari, un ‘dettaglio’ di quella di Jennifer Lopez e di tantissimi altre celebrità, adesso non possiamo fare a meno di mostrarvi com’è fatta la casa di Filippo Bisciglia. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti. E possiamo confermarvi che, da come mostrato, è davvero pazzesca. Completamente rivestita da mura bianche ed arredamento rigorosamente chiaro, la casa di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa presenta dei dettagli davvero pazzeschi.

Nel pieno periodo del lockdown, Filippo Bisciglia ha condiviso questo video che lo ritrae nel soggiorno di casa mentre gioca a padel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

Oppure, in questo si lascia riprendere mentre è nella sua cucina. In entrambi i casi, però, si vede chiaramente che l’arredamento è moderno. E rigorosamente chiaro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)

Come dimenticare le classiche foto di rito? Dinanzi al televisore del suo soggiorno, Filippo Bisciglia inaugura sempre così ciascuna puntata di Temptation Island.

Ma non è affatto finita qui. C’è un dettaglio che ha catturato la nostra attenzione. Eccolo!

“C’ho la malattia dei profumi. Nella mia testa solo profumi”, scrive Filippo Bisciglia a corredo di questo scatto che lo ritrae dinanzi ad un comodino, anche questo rigorosamente bianco, pieno di profumi di ogni genere.