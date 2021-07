Giulia Salemi, colpo basso: Pierpaolo l’ha detto chiaramente, cosa ne penserà?

A Uno Weekend, le parole di Pierpaolo Pretelli sul futuro con Giulia Salemi: cosa hanno chiesto all’ex gieffino riguardo alla fidanzata.

Momento d’oro per Pierpaolo Pretelli sotto ogni punto di vista: il secondo classificato al GF Vip 5 sta riscuotendo un successo clamoroso come cantante, soprattutto ora che il brano “L’estate più calda”, in collaborazione con Giorgina, è tra i più gettonati dell’estate.

Sul lato sentimentale, meglio di così non si potrebbe: l’ex velino di Striscia la Notizia è sempre più felice con la sua Giulia Salemi e il rapporto nato al GF Vip è decisamente decollato anche nella vita reale. Ottimo il rapporto della famosa influencer con il piccolo Leo, figlio di Pierpaolo e Ariadna Romero, e con il resto della famiglia del fidanzato.

Ospite a Uno Weekend su Rai 1, il modello originario di Maratea che a settembre vedremo nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha parlato di sé e ovviamente anche di Giulia rivelando un preciso particolare sulla loro storia.

Giulia Salemi, le parole di Pierpaolo spiazzano tutti: lei sarà d’accordo?

Pierpaolo è stato intervistato nel corso della puntata di Uno Weekend mentre era in collegamento dal Giffoni Film Festival. Al programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, Pretelli ha parlato dei suoi progetti futuri. Impossibile quindi non menzionare l’amata Giulia, insieme alla quale ha partecipato al Giffoni Film Festival.

Convertini ha chiesto al cantante se avesse già chiesto alla fidanzata di sposarlo, ma Pierpaolo ha risposto mantenendosi sul vago: “Per ora le ho dedicato la mia canzone, poi vediamo”. Riguardo poi alla suocera Fariba, Pierpaolo ha raccontato che l’ex naufraga ha accettato di buon grado la storia tra lui e la figlia.

Niente nozze quindi per il momento a quanto pare, ma Giulia Salemi cosa ne penserà?