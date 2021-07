Anche un altro attore ha detto ‘addio’ alla famosissima serie televisiva: l’annuncio ‘choc’ ha gelato tutti i suoi telespettatori, la notizia lascia tutti di stucco.

Una cosa è certa: la prossima stagione della famosissima serie televisiva sarà davvero indimenticabile. Per la prima volta in assoluto, infatti, i suoi carissimi sostenitori e telespettatori dovranno fare a meno di due pezzi da novanta. Si, è vero: già in quella andata in onda nelle scorse settimane abbiamo assistito all’assenza di diversi protagonisti indiscussi. A partire dalla prossima, però, saranno sempre di più gli attori che verranno meno. A dare il triste annuncio, purtroppo, sono stati proprio i diretti interessati. Attraverso un video condiviso su Youtube, infatti, i due attori che hanno detto ‘addio’ alla serie hanno voluto anche condividere l’emozione del loro ultimo ciak. E tutte le loro sensazioni.

Quando un attore dice ‘addio’ ad una serie televisiva, diciamoci la verità, è un grandissimo colpo basso per tutti i suoi telespettatori. Quante volte, infatti vi è capitato di affezionarvi ai personaggi e di rimanere completamente spiazzati quando venite a conoscenza del loro saluto? Tantissime volte, ne siamo certi! Senza alcun dubbio, appena vi diremo chi non vedremo più, resterete anche voi di stucco!

Non ci sarà più, ha detto ‘addio’ alla serie televisiva: annuncio ‘choc’, cos’è successo

Dopo ben quattro stagioni, clamorosi colpi di scena e tantissimi ‘enigmi’ da risolvere, l’amatissimo attore della seguitissima serie televisiva ha salutato i suoi cari telespettatori. Parliamo proprio di Aron Piper. Chi è esattamente? Beh, la risposta è davvero semplicissima: Ander di Élite. Avete letto proprio bene, si. Dopo l’addio di Guzmán, purtroppo, è arrivato anche il saluto ufficiale del giovanissimo Ander. A dare l’annuncio ufficiale del suo addio è stato proprio il diretto interessato in un video condiviso su YouTube da Netflix.

Nel corso dell’ultimo episodio di Élite, abbiamo visto Guzmán ed Ander partire per una nuova avventura. Mai però avremmo immaginato che quello sarebbe stato un saluto definitivo alla serie televisiva. Purtroppo, però, è stato proprio così. Ed entrambi, in questo video, salutano per sempre il loro addio.

È proprio con questo video caricato da Netflix su YouTube che Guzmán ed Ander dicono ‘addio’ ad Élite. E, badate bene, lo fanno con delle parole davvero da brividi. Che mirano, tra l’altro, a sottolineare quanto la serie televisiva ad entrambi ha dato tanto.

Cosa ne pensate di questo loro addio?