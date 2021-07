Jessica e Alessandro stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Clamorosa segnalazione su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione.

Manca sempre meno al gran finale di Temptation Island. Un gran finale che andrà in onda con un doppio appuntamento imperdibile, lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio. Come è andata a finire tra le coppie che hanno scelto di mettersi in gioco nel programma? Staremo a vedere! Tra le coppie più discusse c’è senza dubbio quella formata da Alessandro e Jessica: a quest’ultima non va giù che il fidanzato sia quasi ossessionato dall’attività fisica e la palestra. Nelle ultime puntate, però, Alessandro si è avvicinato molto alla single Carlotta, come Jessica al single Davide… Ma come è finita tra la coppia?

Ebbene, per scoprire se i due stanno ancora insieme dopo il programma toccherà aspettare le puntate, ma nel frattempo scopriamo cosa è emerso sul web!

Jessica e Alessandro si sono lasciati dopo Temptation Island? Cosa sappiamo sulla coppia

Un percorso piuttosto turbolento, quello di Jessica ed Alessandro all’interno del programma. Ma i due saranno usciti insieme dal docu reality? Ebbene, per avere notizie certe bisognerà attendere la fine della trasmissione. Negli scorsi giorni, però, sono trapelate alcune indiscrezioni. Deianira Marzano, attraverso Instagram, ha riportato una segnalazione secondo cui Alessandro sarebbe stato avvistato da solo in un locale romano, in compagnia di amici. Della fidanzata Jessica nessuna traccia. Un segno che la coppia è uscita separata da Temptation Island? Lo scopriremo solo vivendo…e seguendo le puntate!

Come abbiamo detto, sia Jessica che Alessandro si sono avvicinati a due tentatori: Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne e la bellissima Carlotta Adacher. I due single avranno contribuito alla rottura della coppia?

Tutti sintonizzati su Canale 5 per scoprire il finale di questi viaggi nei sentimenti. Filippo Bisciglia e i suoi video sono pronti! E voi?