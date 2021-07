Luciana Littizzetto mostra sua figlia felice nel giorno della laurea: “Tanto so già che dirai che la foto non va bene”

Luciana Littizzetto è attivissima sui social, e qui, ama pubblicare immagini molto particolari, anzi, spesso, condivide post davvero divertenti, che conquistano l’attenzione di tutti, e le risate non possono mai mancare. Con un profilo instagram di oltre i 3 milioni di follower , non passa mai inosservato ogni suo movimento social, e sarebbe davvero difficile dato l’enorme seguito.

Leggi anche C’è Posta per Te, Luciana Littizzetto ospite dell’ultima puntata: momento imperdibile

E poi, lo sappiamo benissimo, Luciana è amatissima. La conduttrice non smette mai di sorprenderci, e con la sua comicità che la contraddistingue, in ogni occasione riesce sempre a far sorridere. Proprio su instagram, ha deciso di rinunciare alla riservatezza, e di rendere nota una foto di sua figlia Vanessa, uno scatto che la ritrae nel giorno della laurea.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Luciana Littizzetto mostra sua figlia nel giorno della laurea: l’avete mai vista?

Amatissima e apprezzatissima, Luciana Littizzetto, non smette mai di sorprenderci. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, perchè, il successo e la fama l’hanno avvolta amorevolmente, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata?

Leggi anche Luciana Litizzetto, che spavento: è successo dopo la puntata con Raffaella Carrà

La Littizzetto ha due figli adottivi, Vanessa a Jordan, due fratelli. Come lei stessa ha spiegato, ha ricevuto un grande sostegno da parte di Maria De Filippi, a sua volta madre adottiva di Gabriele. E’ stato proprio dopo aver parlato con la conduttrice di Amici che, la comica, ha poi preso questa importante decisione. E così, come abbiamo anticipato, qualche mese fa, ha deciso di rinunciare per un attimo alla riservatezza, e pubblicare sui social una foto della figlia, che la ritrae nel giorno della laurea.

“Sempre felice che puoi (tanto so già che mi dirai che la foto non va bene)“, ha scritto a corredo della bellissima immagine, pubblicata l’anno scorso, nel mese di aprile.