Manuela e Stefano stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Clamorosa segnalazione su una delle coppie più discusse di questa edizione.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo al gran finale di questa edizione di Temptation Island. Un’edizione scoppiettante, che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. Che ora si chiedono: come finirà tra le coppie? Ebbene, scopriremo tutto nel doppio appuntamento finale: le ultime due puntate del docu reality di Canale 5 andranno infatti in onda questa sera, lunedì 26 giugno e domani martedì 27. E tra le coppie più chiacchierate c’è senza dubbio quella composta da Manuela e Stefano...un percorso turbolento per loro, nel villaggio. Saranno ancora insieme dopo il programma?

LEGGI ANCHE ——->Temptation Island, cosa fanno nella vita Manuela e Stefano? Il “retroscena” che non tutti conoscono

Ebbene, per scoprire tutto nei dettagli bisognerà attendere la messa in onda dell’ultima puntata, ma nelle ultime ore una clamorosa segnalazione ha fatto il giro del web! Scopriamo i dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Manuela e Stefano stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Spunta una segnalazione

Tra le coppie che si sono messe in gioco in questa edizione di Temptation Island, quella formata da Manuela e Stefano è una delle più chiacchierati. Tra i due sembrano esserci un bel po’ di incomprensioni ed entrambi, nel corso dell’esperienza nel villaggio, si sono avvicinati molto ai single. Da un lato Stefano è sempre più vicino alla single Federica, dall’altro Manuela sembra non essere indifferente al tentatore Luciano.

Per scoprire cosa accadrà al termine del loro falò di confronto bisognerà attendere ancora un po’, ma in giro ci sono già alcune indiscrezioni. Stando ad un’ultima segnalazione, riportata da Deianira Marzano sul suo canale Instagram, Manuela sarebbe stata avvistata da sola a cena a Brindisi: è stato raccontato da un utente, che ha inviato il messaggio a Deianira. Questa ha aggiunto di aver sentito Manuela dichiarare: “Io comunque gli voglio bene anche se è uno st****”

Ma non è tutto! Sempre Deianira ha pubblicato un altro messaggio inviato da un followers: si legge che Stefano è stato avvistato da solo in un Lido a Specchiolla. Avrebbe detto che non è finita bene e che sta soffrendo molto.

Semplici indiscrezioni o tra i due è davvero finita dopo Temptation Island. Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli! E voi, cosa ne pensate di questa coppia?