Matrimonio a prima vista, è nato l’amore fra due ex protagonisti: nessuno l’avrebbe mai immaginato!

Matrimonio a prima vista, nessuno l’avrebbe mai immaginato: è scoppiato l’amore tra i due ex protagonisti di edizioni differenti.

Matrimonio a prima vista è un amatissimo e seguitissimo programma, che vede al centro dell’attenzione sei single in cerca dell’amore. Decidono di partecipare al format, e dopo vari test attitudinali e psicologici, interviste e tratti comuni, vengono scelti per formare le coppie. Come sappiamo, sono gli esperti a sceglierle e il team è formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, new entry del programma.

Leggi anche Matrimonio a prima vista: chi è Mario Abis, sociologo del famoso programma

I single arrivano all’altare senza conoscere il proprio partner, e soltanto prima del sì si incontrano per la prima volta. Dopo la celebrazione e alcuni giorni in luna di miele, dovranno trascorrere circa un mese sotto lo stesso tetto. Soltanto alla scelta finale, dovranno prendere l’importante decisione: resteranno insieme o si separeranno? Questo un programma che riscontra ogni volta un successo assurdo. Da pochissimo, ha avuto inizio la nuova edizione, e sembrerebbe che l’amore sia scoppiato e come, ma non parliamo delle coppie di questa settima stagione, bensì di due ex protagonisti di due edizioni differenti. Proprio così! Ma esattamente di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme, tante notizie e grande intrattenimento! Clicca subito qui!

Matrimonio a prima vista, è scoppiato l’amore tra due ex protagonisti: la notizia emoziona i fan!

Ve l’abbiamo anticipato, e ora siamo pronti a svelarvelo. A quanto pare, sembra essere scoppiato l’amore a Matrimonio a prima vista, ma non parliamo, almeno al momento, delle coppie della nuova edizione. I protagonisti in questione li abbiamo visti in due edizioni differenti, ed entrambi nonostante la scelta finale con il sì, si sono separati dall’altra persona.

Leggi anche Matrimonio a prima vista: chi è Nada Loffredi, psicoterapeuta del famoso programma

Ma di chi stiamo parlando? Tenetevi pronti, perchè la notizia vi sorprenderà amorevolmente! A quanto pare, sembra essere scoppiato l’amore fra Fabio Peronespolo, della sesta edizione e Giorgia Pantini, della quinta edizione. Ricordiamo che, Fabio aveva sposato Clara Campagnola e la storia fra i due, dopo il sì finale, è naufragata. Mentre Giorgia era stata accompagnata in Matrimonio a prima vista da Luca Cantiano. Anche loro, dopo il sì, e dopo essersi immersi nella vita quotidiana, non hanno trovato un punto d’incontro. Ma adesso la notizia bomba è proprio questa: la bellissima Giorgia e Fabio sembrerebbero essere una coppia. Lei, nel giorno del compleanno di Peronespolo ha pubblicato una foto, con a corredo una dolcissima didascalia:

Dallo scatto e dalle parole di Giorgia, sembrerebbe essere nato proprio l’amore, o comunque, fra i due, c’è un forte legame. Sarà davvero così? Noi in tal caso, non possiamo non fare gli auguri a questa bellissima coppia!