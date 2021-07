Paolo Bonolis fa morire dal ridere la sua famiglia: il momento ‘intimo’ condiviso da Sonia Bruganelli è davvero imperdibile.

Un vero e proprio momento ‘intimo’, quello che, qualche istante fa, Sonia Bruganelli ha condiviso sul suo canale social ufficiale. In attesa di poterla vedere sul piccolo schermo nei panni di opinionista del GF Vip, la bellissima Sonia si sta godendo le sue tanto attese e meritate in vacanze in compagnia con tutta la sua famiglia. È proprio a Formentera che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la Bruganelli stia trascorrendo questi giorni. Ed è proprio qui che, come mostrato dalla diretta interessata, in queste ore, sta accadendo qualcosa davvero di incredibile.

In questo video caricato sul suo canale social ufficiale, Sonia Bruganelli non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico un momento imperdibile trascorso all’interno della sua famiglia. Di che cosa parliamo? Vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, in questo brevissimo filmato, si vede chiaramente il buon Paolo Bonolis far morire dal ridere tutta la sua famiglia. “Porca tr**a”, esclama il conduttore romano. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo!

Paolo Bonolis, il momento ‘intimo’ con la sua famiglia è imperdibile: cos’è successo

Siamo in estate, è vero, ma quante volte è capitato di essere in vacanza e di non poter andare al mare perché è cattivo tempo? Sicuramente tantissime volte, ne siamo certi. È proprio questo che, da come mostrato dalle immagini condivise su Instagram da Sonia Bruganelli, sta accadendo a Formentera.

In questo brevissimo e divertentissimo video Instagram, Sonia Bruganelli ha mostrato un momento ‘intimo’ trascorso in famiglia. Durante il quale, come mostrato, il buon Paolo Bonolis fa ridere i suoi due figli, Davide e Stefano, ed ovviamente sua moglie. “Sei sicuro di non voler ritornare negli Stati Uniti”, chiede il conduttore al suo primogenito. Facendo, quindi, riferimento all’acquazzone per niente consono alle temperature estive. “Che bel pensiero che hai avuto, grazie”, ha detto ancora. Facendo sbellicare dalle risate i presenti.

Non soltanto l’acquazzone, da come si può chiaramente comprendere, ma la pioggia ha anche ‘invaso’ il tavolo dove stavano facendo colazione. Arrivando, addirittura, a bagnare anche la camicia di Paolo Bonolis.

Insomma, così come nella vita lavorativa, anche in famiglia Paolo Bonolis fa sbellicare tutti dalle risate.