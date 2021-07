Riuscite a capire chi è fotografata in questo bellissimo scatto? E’ proprio lei, l’attrice famosissima!

Uno scatto di tanti anni fa, quando, aveva appena 13 anni. L’attrice oggi è cresciuta ed è diventata una vera star! Da allora sono passati circa 34 anni. La foto è stata pubblicata qualche anno fa sul suo profilo social, che conta di ben oltre i 5 milioni di follower.

Leggi anche Jennifer Lopez mostra un ‘angolo’ della sua casa: l’avete vista? Spunta un dettaglio pazzesco

Ma ovviamente non potevamo non notarla. L’attrice, qui, era piccolissima, ma già qualche anno più tardi è stata travolta dal successo. Infatti, a 17 anni, c’è stato il suo debutto al cinema, con la pellicola spagnola Prosciutto Prosciutto. Osservate con attenzione, vi sveliamo, che è praticamente uguale a quando era un’adolescente. Molti tratti sono gli stessi ancora oggi. E allora, avete capito di chi si tratta? E’ proprio la famosa star!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Impossibile non riconoscerla, l’attrice in questo scatto aveva 13 anni: bella allora e bella adesso!

La bellezza non le è mai mancata, e anche il talento, l’attrice fotografata in questo scatto era allora piccolissima, aveva appena 13 anni. Pochi anni più tardi è avvenuto il suo debutto nella pellicola spagnola Prosciutto Prosciutto, a cui sono seguiti Apri gli occhi e La niña dei tuoi sogni.

Leggi anche Penelope Cruz, il matrimonio con Javier Bardem: sapete come si sono conosciuti?

Nella sua lunga carriera è stata candidata per ben tre volte ai Premi Oscar. Il suo talento è ben evidente, l’attrice è bravissima e si è sempre contraddistinta. Ad oggi la sua carriera è immensa, perchè l’attrice ha preso parte in tantissimi film. E allora, adesso, dopo i tanti indizi forniti qui, avete capito di chi si tratta? Impossibile non riconoscerla, vero? Nella foto è presente la bellissima e bravissima Penelope Cruz, attrice e modella spagnola.

Fin da subito, siamo certi, avevate già capito, perchè, la Cruz è praticamente la stessa. Allora, aveva appena 13 anni, come lei ha riprotato nel post reso noto sui suoi canali social, e oggi ha 47 anni, portati benissimo!