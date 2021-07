Salvatore Esposito spiazza tutti rivelando una notizia bomba: cosa sta per accadere.

Salvatore Esposito è un attore amatissimo e apprezzatissimo, il suo ruolo di Genny Savastano nella famosa serie televisiva Gomorra gli ha donato una grande popolarità. Ma proprio qualche settimana fa, Esposito ha salutato il suo personaggio, pubblicando un post su instagram, che non poteva passare inosservato.

L’attore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il tutto, con un messaggio che ha spiazzato i follower. Ma sempre attraverso il suo canale social, Salvatore, negli ultimi giorni, ha lasciato un annuncio che ha subito fatto il giro del web. L’attore non si è assolutamente fermato e sembrerebbe essere già all’opera: ma cosa ha annunciato esattamente? Seguiteci, vi sveliamo ogni cosa nei minimi dettagli.

Salvatore Esposito, l’annuncio manda in visibilio i fan: cosa sta per accadere

Amatissimo attore, Salvatore Esposito è divenuto particolarmente noto grazie al ruolo interpretato nella famosa serie Gomorra, di Genny Savastano. Come ormai sappiamo, qualche settimana fa, ha salutato il suo personaggio, lasciando un messaggio sui social che non lascia spazio a dubbi: “Addio Genny”, ha scritto.

Ma sembra che il seguitissimo attore non si sia mai fermato, e noi, ne eravamo certi, perchè, proprio nelle ultime ore, ha nuovamente spiazzato i fan, con un annuncio incredibile. Anche questa volta, Esposito, ha riportato il tutto sui suoi canali social: “Un boss e una bambina di 10 anni si troveranno l’uno nel corpo dell’altra… Amici finalmente posso annunciarvi l’inizio delle riprese di ‘Rosanero’, il nuovo film SkyItalia, prodotto dall’11 marzo, in cui sono protagonista insieme alla bravissima Fabiana Martucci… “.

Ebbene sì, il post è ben chiaro! Salvatore Esposito ha rivelato l’inizio delle riprese del film ‘Rosanero’, in cui è protagonista insieme alla giovanissima attrice Fabiana Martucci. Ovviamente, il post, in poco tempo, è stato subito accolto da tantissimi messaggi: i fan non vedono l’ora di vedere questo nuovo grande successo che vede protagonista l’amatissimo attore!