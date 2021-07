Stefano De Martino, solo ora l’ha raccontato: perché ha lasciato la danza, rivelazione clamorosa

Stefano De Martino svela a Vanity Fair il motivo dietro la decisione di lasciare la danza: le inaspettate parole del conduttore.

E’ uno dei volti più amati della tv e non potrebbe essere altrimenti, visto il suo talento non comune. Stefano De Martino è diventato uno dei conduttori più popolari e a lui negli ultimi anni sono stati affidati programmi di una certa importanza come quello che andrà in onda su Rai 2 il prossimo 4 novembre per celebrare il 60° anniversario della rete.

Carismatico, brillante, sempre con la battuta pronta, il 31enne originario di Torre Annunziata ha tutte le carte in regola per essere considerato uno dei migliori showman italiani, ma tutti l’abbiamo conosciuto come ballerino ad Amici molti anni fa.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha quindi abbandonato la danza, scegliendo di proseguire la sua carriera in tutt’altra direzione. Ma qual è il motivo dietro questa decisione? lo ha spiegato lui stesso a Vanity Fair.

Stefano De Martino: “Diciamo la verità”, confessione a cuore aperto sul suo passato nella danza

Al famoso magazine Stefano ha spiegato: “Come ballerino non ero straordinario e non avevo la grazia di una étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”.

Non è stato facile farsi strada in tv, racconta: “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale”. Ammette di aver incontrato vari ostacoli: “Venivo da una estrazione teatrale e mi sono ritrovato in tv dovendo scardinare, io per primo, un pregiudizio che come tutti i pregiudizi è superficiale e sciocco”.

Complimenti quindi all’ex ballerino torrese, che ha dimostrato con i fatti che “volere è potere”.