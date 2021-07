Temptation Island, Floriana e Federico: è successo subito dopo il falò di confronto in onda questa sera su Canale 5.

Un colpo di scena incredibile, quello a cui abbiamo assistito questa sera a Temptation Island. Nel corso dell’ultima puntata, avevamo visto il falò di confronto di Floriana e Federico, che non si era concluso con lieto fine. Floriana ha scelto di lasciare il programma da sola, lasciando il suo fidanzato. Dopo poche ore, però quest’ultimo ha deciso di richiedere un nuovo falò, per incontrare Floriana. Quest’ultima, vedendolo in lacrime, ha deciso di dargli una nuova possibilità.

I due, quindi, hanno lasciato il programma insieme, abbracciandosi forte sul famoso ‘tronco’ del falò. Ma sapete cosa è successo subito dopo la messa in onda del falò di confronto? Vi raccontiamo tutto!

Temptation Island, Floriana perdona Federico: ecco cosa è successo subito dopo il falò di confronto

Lieto fine a sorpresa per Floriana e Federico! Dopo la rottura a cui abbiamo assistito la scorsa settimana, i due si sono ritrovati in un secondo falò di confronto richiesto dal fidanzato. Floriana, nonostante la delusione, ha deciso di perdonare Federico, a patto che quest’ultimo non commetta più gli stessi errori. Un finale che, però, non tutti hanno gradito.

Sul web, infatti, in molti hanno commentato negativamente la scelta di Floriana: molti telespettatori speravano che la ragazza non cedesse, ritenendo il comportamento di Federico imperdonabile. Ecco alcuni dei commenti apparsi durante la diretta sui social:

Insomma, non tutti sono stati felici di rivedere Floriana e Federico insieme. Il sentimento che lega la coppia, però, è stato più forte di tutto e tutti. E voi, state seguendo questa puntata di Temptation Island? Cosa ne pensate del falò? Ricordiamo che l’ultimissima puntata del programma, la sesta, andrà in onda domani sera, martedì 27 luglio: finalmente scopriremo come è finita tra tutte le coppie.