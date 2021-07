Temptation Island, cos’è successo a Floriana e Federico dopo il falò: la rivelazione ‘choc’ della single Vincenza, parole incredibili.

Insieme a tutte le altre coppie, anche Floriana e Federico hanno preso parte all’ottava edizione di Temptation Island. Fidanzati da circa due anni, la coppia ha deciso di prendere parte all’isola delle tentazioni per mettere a dura prova il loro amore. E purtroppo, come abbiamo potuto vedere, non sono riusciti a superare questa ‘ardua’ prova. Se da una parte, infatti, la giovanissima non ha legato con nessuno single in particolare, ma si è ampiamente aperta con tutti allo stesso modo, dall’altra parte il suo compagno non è stato dello stesso avviso. Tutte le sue attenzioni, infatti, si sono particolarmente concentrare sulla single Vincenza.

Proprio nel corso dell’appuntamento scorso di Temptation Island, Floriana e Federico si sono confrontati prima della fine della loro esperienza. E, purtroppo, hanno deciso di lasciarsi. In attesa, però, di scoprire come è andata realmente a finire, i due ragazzi si sono raccontati in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. Ed, oltre a loro, l’ha fatto anche la bella Vincenza. È proprio in quest’occasione che la ragazza si è lasciata andare ad una rivelazione ‘choc’. Ecco le sue parole.

Temptation Island, la rivelazione ‘choc’ di Vincenza su Floriana e Federico

Cosa succederà a Floriana a Federico? Come abbiamo potuto vedere sul finire dell’appuntamento scorso di Temptation Island, abbiamo visto che il giovanissimo ha chiamato nuovamente sulla ragazza. Cosa deciderà Floriana? Accetterà le scuse del suo fidanzato? Questo è tutto da vedere! In attesa di scoprire, la coppia si è raccontata sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Ed non ha perso occasione di poter svelare qualche piccolo ‘aneddoto’ sulla sua esperienza all’isola delle tentazioni. Ma non è affatto finita qui. Sulle pagine del settimanale, come dicevamo, si è raccontata anche la single Vincenza. E, vi assicuriamo, si è lasciata andare ad una rivelazione ‘choc’.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio che Vincenza sia fortemente convinta che Federico non avrebbe fatto il coraggio di lasciare la sua compagna nonostante sia giunto alla consapevolezza che lei non avrebbe potuto renderlo felice.

Insomma, parole davvero incredibili. Considerato che, come sappiamo, Federico sarebbe seriamente intenzionato a riconquistare il cuore della sua compagna. Voi cosa ne pensate?