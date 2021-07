Luciano è un tentatore di Temptation Island, sapete chi è suo fratello? Somiglianza incredibile; ecco uno scatto condiviso sui social.

Manca sempre meno al gran finale di Temptation Island. Le ultime due puntate del docu reality di Canale 5 andranno in onda questa sera, lunedì 26 luglio e domani martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento imperdibile, durante il quale scopriremo il destino delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco quest’anno. Usciranno insieme o separate. E, soprattutto, cosa ne sarà dei tentatori? Tra questi, uno dei più in vista di questa edizione è senza dubbio Luciano Punzo. Originario di Napoli, il single è sempre più vicino a Manuela, fidanzata con Stefano: nascerà qualcosa tra i due? Staremo a vedere! Nel frattempo, avete mai visto suo fratello?

Si chiama Gaetano e a “presentarlo” al pubblico social è stato proprio Luciano. Curiosi di vederlo? La somiglianza vi lascerà di stucco.

Temptation Island, avete mai visto il fratello del tentatore di Manuela Luciano Punzo? Si chiama Gaetano, ecco la foto

Lo abbiamo visto a Pechino Express, in coppia con l’ex gieffino Gennaro Lillio, ma è a Temptation Island che Luciano Punzo sta conquistando migliaia di fan. I consigli che il tentatore ha dato a Manuela hanno colpito il pubblico, che sogna una storia tra il single e la fidanzata di Stefano. Sarà davvero così? Per scoprirlo toccherà attendere ancora un po’. Nel frattempo, vi mostriamo il fratello del bel Luciano. Si chiama Gaetano e a condividere un suo scatto sui social è stato proprio il tentatore. Date un’occhiata alla story condivisa su Instagram qualche giorno fa:

Eh si, la somiglianza col fratello Luciano è davvero impressionante! Al momento, Gaetano ha il profilo privato su Instagram e quindi non è possibile vedere altre foto. E voi, lo avevate mai visto?