Hanno preso parte alla prima parte di Temptation Island, li ricordate? Sono trascorsi sette anni: clamoroso colpo di scena, incredibile!

Siamo quasi giunti al giro di boa di questa ottava edizione di Temptation Island. Avete letto proprio bene, si! Dopo poco più di un mese dal suo inizio, il viaggio nei sentimenti delle sei coppie di quest’anno sta per giungere al termine. Come andrà a finire? Se nel corso degli appuntamenti precedenti, abbiamo assistito all’addio tra Valentina e Tommaso e al ricongiungimento tra Claudia e Ste, cosa ne sarà di tutte le altre coppie? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Tra qualche ora, scopriremo quale è il destino di Floriana e Federico. Domani, invece, sapremo tutto quello che c’è da sapere sulle altre coppie rimaste in gioco. In attesa, però, volete fare un tuffo nel passato insieme a noi e scoprire la sorte di una delle coppie che ha preso parte alla prima edizione di Temptation Island?

Insieme ad Andrea e Vittoria, di cui vi abbiamo parlato recentemente, anche Debora ed Emanuele hanno preso parte alla primissima edizione di Temptation Island. Ve li ricordate? Ebbene: sono passati 7 anni, ma com’è cambiata la loro vita oggi? Colpo di scena pazzesco!

Hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island, eccoli oggi dopo 7 anni!

Era esattamente la prima edizione di Temptation Island quando Debora Iurato ed Emanuele Cirilii, insieme ad altre coppie, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Fidanzati da pochissimi mesi, la coppia romana ha voluto mettersi alla prova. E, dopo i 21 giorni canonici stabiliti dal programma, sono usciti da lì mano nella mano. Da quel momento, però, sono trascorsi esattamente 7 anni, ma cosa sappiamo adesso di loro?

A distanza di 7 anni dalla loro partecipazione a Temptation Island, Debora ed Emanuele formano ancora una coppia? Assolutamente si! Anzi, vi diremo di più: sono innamoratissimi ed affiatatissimi. Infine, qualche mese fa, sono anche diventati genitori.

Insomma, la loro storia regala un colpo di scena pazzesco perché sono l’esempio lampante che quando l’amore è forte, supera davvero ogni prova. Complimenti ed, ovviamente, tantissimi auguri per il vostro futuro insieme.