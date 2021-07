Luciano Punzo è uno dei tentatori di Temptation Island, ma non tutti conoscono questo retroscena incredibile saltato fuori in queste ore: incredibile.

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Temptation Island? Siamo quasi giunti al giro di boa di questa ottava edizione. E, sia questa sera che domani sera, assisteremo a dei grandissimi colpi di scena. Tra pochissime ore, ad esempio, scopriremo come andrà a finire il falò di confronto tra Federico e Floriana dopo l’addio della scorsa settimana. Domani sera, come consueto, assisteremo al confronto finale di tutte le altre coppie. Insomma, due appuntamenti davvero ‘scoppiettanti’, c’è da ammetterlo. Soprattutto quello di stasera, ve lo assicuriamo. Perché? Beh, è semplicissimo: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che, proprio tra pochissime ore, assisteremo ad un avvicinamento ‘pericoloso’ tra Manuela e il single Luciano Punzo.

Leggi anche –> Temptation Island 2021, chi è Luciano Punzo: età, figlia e dove l’abbiamo già visto

Tra la schiera di tentatori di questa edizione di Temptation Island, Luciano Punzo ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Non tutti, però, sono a conoscenza di un particolare retroscena su di lui. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Luciano Punzo di Temptation Island, non tutti conoscono questo retroscena: lo sapevate?

Oltre che per il suo immenso fascino, Luciano Punzo ha conquistato l’attenzione di tutti anche per il suo forte carattere. Nonostante giovanissimo, il modello ha saputo catturare l’interesse della single Manuela per l’immensa maturità dimostrata nel corso dei 21 giorni di Temptation Island. Siamo sicuri che, nonostante il successo riscontrato da parte del pubblico italiano, non tutti sono a conoscenza di un ‘particolare’ retroscena su di lui.

Leggi anche –> Temptation Island, avete mai visto il profilo Instagram del tentatore Luciano? Resterete sbalorditi

Sapete che Temptation Island non è stata affatto la prima esperienza televisiva di Luciano Punzo? Avete letto proprio bene, si! In compagnia di Gennaro Lillio, modello ed ex concorrente del Grande Fratello 16, infatti, il napoletano ha preso parte alla scorsa edizione di Pechino express. Ed anche in quel caso, ovviamente, aveva saputo catturare l’attenzione su di sé.

Cosa succederà secondo voi? Luciano ed Manuela usciranno insieme dal programma? Non ci resta che scoprirlo!