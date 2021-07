Ricordate la storia di Dominica a Vite al Limite? Non era mai accaduto nella storia del programma: resterete sicuramente senza parole.

Va in onda dal 2013 ‘Vite al Limite’, eppure quello che è accaduto con Dominic, vi assicuriamo, non era mai accaduto prima d’ora. In queste nove edizioni del programma, lo sappiamo benissimo, abbiamo conosciuto tantissime persone che, oltre ai gravissimi problemi di obesità, hanno catturato l’attenzione dei loro telespettatori per le difficilissime storie. Quella del giovane Hernandez, però, è piuttosto particolare. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Dominic è il primo senzatetto di tutta la storia di ‘Vite al limite’ che ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita. Davvero incredibile, vero? Si, è proprio così, avete ragione!

Cos’è successo, però, all’interno della clinica? E, soprattutto, com’è stato il percorso di Dominic? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il suo iter per dimagrire non è affatto stato semplice. Ecco cosa sappiamo.

Dominic di Vite al Limite, ricordate la sua storia? Resterete di stucco

La storia di Dominic Hernandez, protagonista indiscusso dell’ottava stagione di ‘Vite al Limite’, ha appassionato tutti i telespettatori dal programma. Con un peso che superava di gran lunga i 300 kg, il paziente del dottor Nowzaradan non aveva fissa dimora. Avete letto proprio bene, si! Il buon Hernandez,infatti, era un senzatetto. E, prima di prendere parte al programma, viveva insieme a suo fratello in una monovolume arrugginita. Da qui, quindi, potrete chiaramente comprendere come la sua sia una storia piuttosto drammatica. A questo, inoltre, si vanno ad aggiungere i gravissimi problemi di salute che Dominic aveva a causa del suo peso eccessivo.

Dominic, quindi, ha deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan, ma purtroppo non è riuscito a centrare il suo obiettivo. Seppure nel corso del programma, il paziente del chirurgo iraniano abbia perso peso, una volta uscito ne ha recuperato addirittura il triplo. Ma non è affatto finita qui. Su Tv Blog, inoltre, si legge che, seppure il buon Hernandez abbia iniziato una raccolta fondi per un aiuto, sembrerebbe che nemmeno in questo caso sia andato a buon termine. Tanto che, da quanto si legge, sembrerebbe che non si abbiano più tracce di Dominic da circa un anno.

Cosa sarà successo? E, soprattutto, ricordate la sua storia?