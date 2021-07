X-Factor, notizia attesissima: svelata la data di inizio, è ufficiale

X-Factor, notizia attesissima: svelata la data di inizio della prossima edizione del talent show, ora è ufficiale.

C’è grande, grandissima attesa per la nuova edizione di X Factor. Il talent show di Sky è uno dei programmi più amati degli ultimi anni e sta per tornare con tantissime novità. A partire da quella, storica, che riguarda l’eliminazione delle categorie: niente più divisioni in uomini, donne, over e gruppi. “Come as you are”, è il motto di questa edizione. Che sarà condotta per la prima volta da Ludovico Tersigni, al suo debutto in questo ruolo. L’attore, famoso per i ruoli in Skam Italia e Summertime, prende il posto di Alessandro Cattelan, al timone delle ultime dieci edizioni del talent. Ma quando partirà questa attesissima edizione?

Ebbene, in tanti non vedevano l’ora di scoprirlo e, finalmente, nelle scorse ore la pagina ufficiale del talent ha pubblicato un video promo. La data di inizio è stata finalmente svelata, scopriamola insieme.

X-Factor, manca poco all’inizio: ecco la data della prima puntata del talent

“Libero di essere chi sei, sempre”. È questo l’invito di Ludovico Tersigni per i nuovi concorrenti di X Factor. Niente categorie (l’Italia è stata la prima ad abolirle), nessuna etichetta e nessuna paura: è questo lo spirito della nuova edizione del programma canoro di Sky Uno. Che inizierà molto presto!

Come annunciato attraverso i canali social ufficiali, X Factor 2021 inizia ufficialmente giovedì 16 settembre! Tantissime novità ma anche graditi ritorni: i giudici dell’edizione numero 15 sono gli stessi della precedente. Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton sono pronti a conoscere i nuovi talenti, che saranno compresi in squadre eterogenee, di solisti band. E voi?

Appuntamento quindi a giovedì 16 settembre, su Sky e Now, per la prima attesissima puntata dell’amato talent. Si inizierà, con ogni probabilità, come sempre dalle puntate dedicate alle Audizione, fino a giungere alle Live. Noi non vediamo l’ora!