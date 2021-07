Temptation Island, Alessio è entrato con Natascia: tutti hanno notato quel ‘dettaglio’.

Siamo giunti al termine, l’ultima puntata di Temptation Island sta per concludersi. In queste settimane siamo stati travolti dai colpi di scena. Le coppie hanno attraversato momenti molto altalenanti. La vicinanza della persona amata ad una altra persona ha creato non pochi malesseri.

Nella puntata di ieri, lunedì 26 luglio, abbiamo seguito quanto successo a due coppie in particolare. Floriana e Federico sono stati nuovamente al centro dell’attenzione. E’ stato proprio Federico, a richiedere di incontrare la sua fidanzata, dopo che lei aveva deciso nel falò di non uscire insieme. Ma questa volta, i due, presi dall’amore, hanno percorso il cammino verso casa uniti. Mentre, a destare grande caos è stata la coppia formata da Jessica e Alessandro. Anche loro, non sono usciti insieme nel falò di confronto anticipato. Ma cosa sarà successo subito dopo?

Adesso, una nuova puntata è iniziata e dopo aver visto il falò di confronto di Stefano e Manuela, è rimasta l’ultima coppia, quella formata da Alessio e Natascia. Proprio il fidanzato ha destato grande attenzione, e sui social tutti non hanno potuto non notare quel dettaglio: ma di cosa parliamo? Seguiteci!

Temptation Island, Alessio entra con Natascia: tutti hanno notato quel ‘dettaglio’

Temptation Island ha avuto un incredibile successo. Le dinamiche che si sono create hanno lasciato i telespettatori sorpresi, e presi soprattutto. Per questo, il programma ha ottenuto un vero record di ascolti. Ormai siamo giunti alla fine, l’ultima puntata sta per terminare.

Dopo Manuela e Stefano, al centro dell’attenzione, stiamo vedendo l’ultima coppia, quella formata da Alessio e Natascia. Anche il loro percorso è stato decisamente altalenante. Alessio lavora come operaio, mentre la ragazza è una estetista. Appena la coppia è stata presentata, tutti hanno notato il look di Alessio. Un look che non è passato inosservato, perchè, molti utenti, sui social, hanno subito trovato un dettaglio, impossibile da non notare. Molti, infatti, hanno notato una certa somiglianza, ma con chi esattamente?

Sì, proprio così, con Can Yaman, l’amatissimo attore turco. Molti utenti hanno subito espresso questo pensiero, accorgendosi che Alessio ha molti tratti in comuni con l’attore. E voi, cosa ne pensate? L’avete notato anche voi?