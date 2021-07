L’amatissimo attore diventa papà bis: sarà un altro maschietto, l’annuncio è dolcissimo ed è arrivato attraverso i social.

È uno degli attori più amati del nostro Paese. Ha preso parte a tantissimi film e fiction di successo, ma anche la sua vita privata è colorata di gioie. A poco più di un anno dall’arrivo del suo primogenito Lorenzo, l’attore sta per diventare papà per la seconda volta!

Ad annunciarlo, in modo dolcissimo, è stata la sua compagna, con uno scatto in cui mostra il pancione. Come si legge nella didascalia e negli hashtag allegati al post, si tratta di un altro maschietto. Grande gioia per la coppia, insieme da circa quattro anni. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissimo attore diventa papà bis: “My boys”, l’annuncio anticipa un secondo fiocco azzurro

Alessio Boni diventerà papà per la seconda volta! L’amatissimo attore, che di recente abbiamo visto nella fiction Rai La compagnia del cigno, sarà papà bis a 55 anni. La sua compagna Nina Verdelli, di 18 anni più giovane, è in attesa di un altro maschietto. Ad annunciarlo è stata proprio lei, famosa giornalista, firma di Vanity Fair. Con un dolcissimo scatto in cui è in compagnia di Lorenzo, nato a marzo del 2020, in pieno lockdown, Nina mostra il pancione:

Dalla didascalia e dagli hashtag che la giornalista utilizza nel post si intuisce che è in arrivo un secondo fiocco azzurro! Una notizia che arriva poco più di un anno dopo la nascita di Lorenzo. L’annuncio è stato accolto con grande gioia da amici e fan, che hanno commentato il post condiviso dalla giornalista. Sui social dell’attore bergamasco, al momento, nessun riferimento alla seconda gravidanza della sua Nina.

A questa meravigliosa coppia tutti i nostri migliori auguri per questa splendida notizia. Auguri alla mamma e al papà bis!