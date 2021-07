A distanza di 12 giorni dal parto, Belen Rodriguez ritorna ad allenarsi proprio come ha fatto dopo la nascita Santiago: il ‘segreto’ particolare.

Belen Rodriguez è diventata nuovamente mamma. A distanza di otto anni dalla nascita del suo primogenito Santiago, nato dal suo precedente matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha messo al mondo una bellissima bambina di nome Luna Marì. Il lieto evento, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è avvenuto poco più di due settimane fa. In piena notte e in clima gioioso e disteso per la vittoria degli Europei da parte dell’Italia, la Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono diventati genitori della loro primogenita.

Una cosa c’è da ammetterla: Belen Rodriguez è una vera e propria forza della natura. Non soltanto perché, a distanza di qualche giorno dal parto, è ritornata a lavorare per Tu si que Vales, anche se durante le registrazioni si è sentita male, ma ha anche ripreso il suo allenamento. A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Ritornata ad Albarella, la showgirl si è rimessa subito a lavorare per ritornare in forma. Di cosa parliamo? Scopriamolo!

Belen Rodriguez, allenamento a 12 giorni dal parto: il segreto è davvero particolare

A distanza di ben 12 giorni dal parto, Belen Rodriguez si è nuovamente messa a lavorare per ritornare in forma. Qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories, la showgirl argentina ha condiviso col suo pubblico il suo allenamento. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: di un workout, come definito dalla diretta interessata, ‘leggero ed efficace’.

È proprio questo, quindi, il ‘segreto’ di Belen Rodriguez e del suo allenamento. A distanza di pochissimi giorni dal parto, la showgirl ha deciso di rimettersi in forma, è vero, ma lo sta facendo in modo più che leggero. In effetti, in queste IG stories, di vede l’argentina seduta su di un tappetino mentre svolge degli esercizi di stretching e respirazione.

La storia si ripete, potremmo dire. Così come aveva fatto dopo la nascita di Santiago, anche dopo la nascita di Luna Marì ha intenzione di ritornare in forma. Per noi, diciamoci la verità, è sempre stupenda!