Avete mai visto il fratello dell’amatissimo attore Ben Affleck? E’ anche lui un attore, ed è una vera star!

Negli ultimi mesi, l’amatissimo e apprezzatissimo attore Ben Affleck è stato ed è ancora oggi, al centro dell’attenzione per il legame con Jennifer Lopez. I due, ricordiamo, sono stati insieme moltissimi anni fa, e poi la storia è naufragata.

Ma un paio di mesi fa, l’attore è stato sorpreso proprio in dolce compagnia della bellissima artista. I due, inizialmente sorpresi in una palestra, ma arrivati separati, sono stati poi avvistati mentre si scambiavano dolci baci. Adesso, sembra essere tutto confermato, l’amore sembra essere riesploso, e dobbiamo ammetterlo, sono bellissimi. Affleck è un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. E’ divenuto noto nel 1995 con il film Generazione X, e da quel momento non si è più fermato. Oggi, la sua carriera è immensa! Conosciamo molto di lui, per quanto riguarda lo spazio professionale, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Sapete che Ben ha un fratello? E’ anche lui un attore famosissimo.

Ben Affleck, anche suo fratello è un attore famosissimo: vederlo vi spiazzerà!

Classe 1972, Ben Affleck è un attore famosissimo, e soprattutto amatissimo, ma non solo. E’ anche uno sceneggiatore, un regista e un produttore cinematografico statunitense. E’ divenuto particolarmente noto nel 1995, con il film Generazione X. In seguito, non si è più fermato, e ad oggi, è considerato uno degli attori più bravi del panorama cinematografico internazionale.

Della sua carriera conosciamo tutto, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Sapete che l’attore ha un fratello? L’avete mai visto? Crediamo proprio di sì, perchè è anche lui una star, e ha intrapreso lo stesso lavoro di Ben. Il suo nome è Casey ed è un attore famosissimo, ma anche un regista e uno sceneggiatore. Classe 1975, ha esordito nel 1995 nel film Da morire, accanto a Nicole Kidman.

Anche Casey è amatissimo e apprezzatissimo, e questo è merito del suo talento che, si può dire, è proprio di famiglia!