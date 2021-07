Gemma Galgani, avete mai visto la sorella Anna? Spunta uno scatto inedito della protagonista di Uomini e Donne Over.

È una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne: possiamo definirla la regina del Trono Over. Si, parliamo proprio di Gemma Galgani, la dama torinese che da ormai più dieci anni è una presenza fissa nella trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante le numerose delusioni, la 72 enne non perde l’entusiasmo e continua a cercare il grande amore. In attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima stagione della trasmissione, che inizierà a settembre, vi mostriamo una dolcissima foto ricordo.

A condividerla è stata proprio Gemma, sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, in cui la dama è una bambina: vicino a lei la sorella maggiore Anna. Guardiamo insieme la foto!

Gemma Galgani, avete mai visto la sorella Anna? Eccole insieme in una dolcissima foto ricordo

Quanto vi manca Uomini e Donne? La risposta la conosciamo benissimo! Ma niente paura: a settembre torneranno le nuove puntate del programma di Canale 5. Nuovi troni, nuove storie d’amore, ma anche tanti ritorni. Come quello di Gemma Galgani, che tornerà in studio e si metterà in gioco con la sua solita energie. In attesa dell’inizio della nuova stagione, la dama si tiene in contatto con i suoi fan attraverso Instagram.

Sul suo profilo, Gemma condivide foto e video delle sue giornate, ma anche tantissimi ricordi del passato. Come la foto che ha pubblicato qualche ora fa, nelle sue stories. Si tratta di uno scatto in bianco e nero in cui una mini Gemma è in compagnia della sua sorella maggiore Anna. Date un’occhiata:

Si tratta di una delle due sorelle della dama: c’è anche Silvana, che è invece più piccola di Gemma. E voi, conoscevate i dettagli della famiglia della Galgani?