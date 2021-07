Ha interpretato Jon Snow ne il Trono di Spade: com’è oggi il famosissimo attore? Resterete a bocca aperta.

È uno dei personaggi più amati di sempre nella storia delle serie tv. Parliamo di Jon Snow, uno dei personaggi principali de Il trono di Spade, la serie ispirata alla saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, di George R. R. Martin. Inizialmente riconosciuto come il figlio bastardo di Ned Stark, Jon è in realtà un Targaryen, il vero erede al trono. Un personaggio complesso, amatissimo dal pubblico. E il merito è anche di Kit Harington, l’attore brittanico che per ben otto stagioni ha interpretato Jon nella serie televisiva.

Era il 2010 quando Harington ha iniziato le riprese di quella che sarebbe diventata una delle serie più seguite di sempre. Una serie che gli ha regalato la fama mondiale… e l’amore! Curiosi di vedere come si mostra oggi l’attore, dopo anni dall’inizio dell’avventura nel ‘gioco dei troni’? Diamo un’occhiata!

Era Jon Snow ne il Trono di Spade, ecco com’è diventato oggi l’attore

Un successo strepitoso, quello ottenuto da Kit Harington col ruolo di Jon Snow. Grazie alle serie tv HBO, l’attore britannico diventa famoso in tutto il mondo: per ben otto stagioni Kit è stato protagonista assoluto della serie, tenendo col fiato sospeso fan da ogni angolo della terra.

E grazie a Il trono di Spade, l’attore ha trovato anche l’amore: sul set, nel corso delle riprese della seconda stagione, Kit si è innamorato di Rose Leslie, che nella serie ha interpretato la bruta Ygritte. Proprio così, erano insieme nella serie tv e lo sono anche nella vita reale! Dal loro matrimonio, celebrato nel 2018, è nato un bambino, a febbraio del 2021.

Ma siete curiosi di vedere com’è l’attore oggi? Kit non è amante dei social e non possiede profili ufficiali, ma spesso viene paparazzato per le strade di Londra in compagnia della sua inseparabile Rose. Di recente, però, abbiamo ritrovato l’attore nella reunion di un’altra amatissima serie: Friends! Kit è stato uno delle guest star speciali, che ha ricordato uno dei tanti episodi della bellissima serie. Date un’occhiata:

Eh si, sembra incredibile ma l’attore non è cambiato di una virgola. A parte l’addio alla lunga chioma del re del Nord Jon Snow. Sembra che il tempo non sia mai passato per l’attore, che nel corso della prima stagione aveva poco più di 20 anni:

E voi, avete già visto la reunion di Friends? Se siete fan della serie tv con Jennifer Aniston non potete perderverla!