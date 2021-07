Li ricordate nel corso della seconda edizione di Temptation Island? Clamoroso colpo di scena dopo anni: stenterete a crederci.

Manca davvero pochissimo alla sesta ed ultima puntata dell’ottava edizione di Temptation Island. Cosa succederà? Dopo il falò di confronto tra Valentina e Tommaso, prima coppia ad averlo abbandonato con netto anticipo l’isola delle tentazioni, Claudia e Ste, che hanno confermato il loro amore, e Floriana e Federico, tocca a tutte le altre coppie in gioco incontrare i loro rispettivi partners. E capire cosa è meglio da fare per la loro storia d’amore. Avete qualche idea su come andrà a finire? Noi assolutamente no! Anzi, non vediamo l’ora che arrivi stasera per scoprire i colpi di scena che soltanto Temptation Island è solito regalare al suo pubblico.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà e, soprattutto, cosa si diranno le coppie, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo cos’è successo ad una coppia che preso parte a Temptation Island nel corso della sua seconda edizione. Vi ricordate di loro? Come è possibile farlo, avete ragione! Ebbene: sono trascorsi ben 5 anni dalla loro partecipazione al programma, ma com’è la loro vita oggi? Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: dopo anni, c’è un colpo di scena davvero clamoroso!

Ricordate Dario e Claudia della seconda edizione di Temptation Island? Il colpo di scena

È davvero impossibile dimenticarci del loro percorso, diciamoci la verità. Fidanzati da ben 9 anni, Claudia e Dario avevano deciso di prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island su richiesta di lei. I due, infatti, stavano insieme da poco meno di dieci anni, è vero. Per circa un anno, però, i due si sono letteralmente allontanati. Perché la giovanissima ragazza, dopo 5 anni di fidanzamento, ha scoperto un tradimento del suo fidanzato con la sua migliore amica. Dopo questo momento, i due si incontrano nuovamente dopo un anno. E decidono di riprovarci.

A Temptation Island, i due si sono messi alla prova. E, nonostante questo, sono usciti più forti di prima. Nel corso del loro falò di confronto, infatti, i due hanno confermato il loro amore reciproco. Ad oggi, però, è cambiato qualcosa? Assolutamente si! Claudia e Dario, infatti, non sono più una coppia!

Dopo anni di fidanzamento e un’ardua prova superata brillantemente, i due si sono detti ‘addio’ per sempre. Lei, a quanto pare, adesso sembrerebbe essere single. A differenza di lui, invece. Che, ad oggi, è felicemente fidanzato ed innamorato.