Temptation Island, Luciano è il tentatore che ha instaurato una forte intesa con Manuela: oggi lo vediamo così, ma l’avete mai visto qualche anno fa?

L’ultima puntata di Temptation Island sta per andare in onda, siamo arrivati alla conclusione di questa nuova edizione che sembra aver lasciato il segno. Sei coppie scelte, Stefano e Manuela, Jessica e Alessandro, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso e Natascia e Alessio. Nella puntata di ieri sera, lunedì 26 luglio, abbiamo avuto modo di vedere Floriana e Federico ritornare insieme, dopo che la donna, aveva deciso di separarsi.

Ma c’è stato anche un nuovo falò di confronto anticipato, che ha visto al centro dell’attenzione Alessandro e Jessica. Anche questa coppia ha deciso di non uscire insieme. A restare ancora nel villaggio, i fidanzati Alessio e Stefano, con le rispettive fidanzate, nell’altro villaggio, Natascia e Manuela. Sicuramente una delle coppie che più sta facendo discutere è quella formata da Manuela e Stefano. La donna si è molto avvicinata al tentatore Luciano Punzo, anzi, a dire il vero, fra i due sembra esserci una grande affinità. Il single non è affatto un volto sconosciuto, qualche anno fa, ha partecipato insieme a Gennaro Lillo, a Pechino Express. Luciano, oggi è così, ma com’era qualche anno fa?

Temptation Island, Luciano è uno dei tentatori: spunta lo scatto di qualche anno fa, l’avreste mai detto?

Siamo arrivati all’ultima puntata di Temptation Island, il programma dell’estate condotto da Filippo Bisciglia. Sei coppie hanno deciso di prendervi parte, e vivere questa esperienza all’interno del villaggio per ben 21 giorni. I fidanzati e le fidanzate si sono ritrovate, qui, a contatto con ragazze e ragazzi single.

Nel parterre maschile dei tentatori, ad essere sotto l’occhio dei riflettori, Luciano Punzo. Il single ha allacciato un forte legame con Manuela, fidanzata di Stefano. I due sembrano essere sempre più vicini. Come abbiamo già svelato, Punzo ha partecipato a Pechino Express. Sui social, grazie a questa sua nuova partecipazione ad un programma televisivo, i follower sono decisamente aumentati. Molti utenti, poi, hanno espresso grande apprezzamento nei confronti del single. Oggi, il tentatore è così, ma com’era qualche anno fa? Spunta la foto, esattamente del 2017.

Sembrerebbe che Luciano sia praticamente lo stesso, certo, gli anni trascorsi sono pochi, ma sappiamo, in poco tempo, tutto può cambiare. A parte qualche minimo dettaglio, infatti, oggi, il single ha una barba molto folta, mentre allora, nel 2017, non ce l’aveva per niente. Cosa ne pensate? Lo trovate uguale?