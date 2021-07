Temptation Island, cos’è successo a Manuela e Stefano subito dopo il loro falò di confronto? Resterete di stucco quando lo scoprirete.

Siamo giunti così all’ultima puntata di Temptation Island. A distanza di qualche settimana dal suo inizio, il docu-reality di Canale 5 si appresta a salutare il suo amatissimo pubblico. E, diciamoci la verità, l’ha fatto nei migliori dei modi. Così come tutti gli altri appuntamento, anche questo sesto è stato davvero imperdibile. E, soprattutto, ci ha regalato dei momenti davvero impressionanti. A partire, quindi, dal bacio super passionale tra Manuela e Luciano. Fino allo schiaffo che la ragazza ha dato a Stefano nel corso del loro falò. Cos’è successo, però, tra loro?

La coppia formata da Stefano e Manuela è stata la prima ad incontrarsi per il falò di confronto finale nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island. Ma cos’è successo? I due, dopo essersi chiariti e dopo aver analizzato il loro percorso nei rispettivi villaggi, hanno fatto pace? Assolutamente no! Seppure entrambi abbiano ammesso le loro colpe ed abbiano capito i loro sbagli, hanno deciso di dirsi addio. Cosa è successo, però, subito dopo? Scopriamolo!

Stefano e Manuela dopo il falò, cos’è successo? Colpo di scena

Appurato che, dopo ben quattro anni e mezzo di fidanzamento e ventuno giorni trascorsi all’interno del villaggio di Temptation Island, Stefano e Manuela si sono detti ‘addio’ per sempre, siete curiosi di sapere cos’è successo subito dopo? Bisogna ammettere che il loro falò di confronto, così come tutti gli altri precedenti, è stato davvero emozionante. Entrambi, come dicevamo precedentemente, hanno ammesso le loro colpe e i loro sbagli, ma hanno anche capito di non poter stare più insieme.

“Non ti amo più. Esco da sola”, ha detto Manuela a Stefano. “Anche io”, le fa eco il cestista. Cos’è successo, però, subito dopo? Ebbene: resterete di stucco. Entrambi hanno deciso di incontrare i loro rispettivi tentatori. Stefano, infatti, ha immediatamente incontrato Federica. E le ha confessato di essersi tolto un peso.

Manuela, invece, non soltanto ha incontrato nuovamente un Luciano piuttosto sorridente nel rivederla, ma gli ha anche confessato di voler uscire dal programma con lui.

Cosa ne pensate?