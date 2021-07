Morgan nel cast di Ballando con le Stelle, arriva un commento inaspettato: è proprio lei

Morgan potrebbe essere il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2021, arriva un commento inaspettato: è proprio lei

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Secondo TPI, il primo concorrente della nuova edizione del programma potrebbe essere Marco Castoldi, in arte Morgan. La Carlucci avrebbe puntato sul cantautore per arricchire il cast della nuova edizione. Castoldi era già stato ospite nel programma della Carlucci nel 2017, quando vestì i panni di ‘ballerino per una notte’. Anche la sua ex compagna, Asia Argento, ha partecipato al programma.

LEGGI ANCHE: Ballando con le stelle, grandissimo colpo: è arrivata la conferma, ora è ufficiale

Morgan a Ballando con le Stelle, arriva il commento inaspettato

Marco Castoldi, in arte Morgan, potrebbe essere il primo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1. L’indiscrezione è stata lanciata da TPI e sembra trovare fondamento. La Carlucci avrebbe puntato su un nome forte per arricchire il cast della nuova edizione del talent show.

Il cantautore è genio e sregolatezza, quindi la conduttrice si assume totalmente la responsabilità. Sul palco dell’Ariston, ad esempio, ha portato la sua arte, ma è stato anche protagonista di una lite storica con Bugo. Siamo sicuri che, nel caso l’indiscrezione fosse confermata, anche nel talent show farà abbastanza discutere.

Nel frattempo, c’è chi già si esprime su una sua presunta partecipazione a Ballando con le Stelle. La conduttrice Simona Ventura, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha dichiarato: “Mi piace, speriamo che arrivi alla fine (ride, ndr). Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui”.

Chissà come andrà a finire. Quando c’è Morgan nulla è scontato. Speriamo che, almeno questa volta, non ci siano fuorionda.