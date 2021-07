“The Vampire Diaries” ha fatto sognare il pubblico con la storia dei fratelli Salvatore e della bellissima “Elena”: com’è oggi Nina Dobrev, che splendore!

La storia dei fratelli Salvatore e della bellissima Elena Gilbert ha appassionato il pubblico per anni. “The Vampire Diaries” è stata una serie amatissima e di immenso successo, tanto da dar vita a due spin-off: The Originals e Legacies. Non solo i protagonisti, tuttavia, hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma anche personaggi dapprima secondari, come Caroline o Bonnie, poi divenuti tra i più amati. La bellissima Nina Dobrev ha interpretato nello show sia Elena che Katherine: avete visto com’è diventata oggi? Che splendore, andiamo a scoprire insieme ogni dettaglio!

Com’è oggi Nina Dobrev: era Elena in “The Vampire Diaries”

Talento eccezionale e fascino indiscusso, la splendida Nina Dobrev ha interpretato in modo egregio due personaggi opposti nella stessa serie tv. Originaria di Sofia, fin da piccolissima si è cimentata nella danza, nella ginnastica e nel teatro. Forse non tutti lo sanno, ma l’attrice parla, oltre all’inglese, anche il francese e il bulgaro, sua lingua madre.

Dopo un inizio da modella, Nina Dobrev si è avvicinata alla recitazione. Ha preso parte a “Degrassi: The next generation”, ma a consacrarla al successo è senza dubbio il ruolo da protagonista in “The Vampire Diaries”. Non solo tv, ma anche cinema, l’attrice ha preso parte a diversi film molto amati e di successo. Da “Noi siamo infinito” a “Flatliners – Linea mortale”. Di recente l’abbiamo ammirata in “Fam”, nuova sit-com americana sfortunatamente chiusasi alla prima stagione. Seguitissima anche sui social, Nina Dobrev è sicuramente cresciuta rispetto alla prima stagione della saga sui vampiri, ma è sempre uno splendore. Curiosi di vederla? Date un’occhiata di seguito, allora, ecco uno scatto condiviso da lei stessa su Instagram.

Sempre bellissima e ricca di fascino, l’attrice possiede un’eleganza innata e uno sguardo magnetico, non trovate anche voi?